  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. श्रम प्रवर्तन अधिकारी द्वारा घूसखोरी का मामला सामने आया, पैसे ना देने पर आवेदन निरस्त करने का आरोप, आत्महत्या करने मजदूर विभाग की बिल्डिंग चढ़ गया

श्रम प्रवर्तन अधिकारी द्वारा घूसखोरी का मामला सामने आया, पैसे ना देने पर आवेदन निरस्त करने का आरोप, आत्महत्या करने मजदूर विभाग की बिल्डिंग चढ़ गया

श्रम विभाग की ओर से बच्चा होने पर मिलने वाली 25 हजार की धनराशि के लिए उसने आवेदन किया था जिसे श्रम विभाग के श्रम परिवर्तन अधिकारी दुष्यंत ने आवेदन आगे बढ़ाने के लिए लोकेश से पैसे मांगे थे पैसे ना देने पर लोकेश का आवेदन दो बार निरस्त कर दिया गया.

By Sushil Singh 
Updated Date

मुरादाबाद:- जनपद में सरकारी विभागों में रिश्वत लेने का मामला हम नहीं रहा है. श्रम विभाग से मिलने वाली सहायता राशि के लिए विभागीय अधिकारी पर पैसे न देने पर आवेदन निरस्त करने का आरोप का लगाते हुए युवक आत्महत्या करने के लिए श्रम विभाग की बिल्डिंग पर चढ़ गया. उच्च अधिकारीयों के समझाने के बाद बड़ी मुश्किल से नीचे उतरा. अधिकारीयों दुबारा से आवेदन करने के बाद काम कार्नर ने आश्वासन दिया.

पढ़ें :- मुरादाबाद में टीचर BLO ने की आत्महत्या, मिला सुसाइड नोट में लिखा “रात-दिन काम करता रहा, SIR का टारगेट पूरा नहीं हुआ”

लोकेश पुत्र हरस्वरूप निवासी सहरौली गांव का श्रम विभाग में काफी समय पहले से पंजीकरण है. जिसके चलते श्रम विभाग की ओर से बच्चा होने पर मिलने वाली 25 हजार की धनराशि के लिए उसने आवेदन किया था जिसे श्रम विभाग के श्रम परिवर्तन अधिकारी दुष्यंत ने आवेदन आगे बढ़ाने के लिए लोकेश से पैसे मांगे थे पैसे ना देने पर लोकेश का आवेदन दो बार निरस्त कर दिया गया. जिसके से वह हतास हो कर श्रम विभाग की बिलिडिंग पर चढ़ गया और आत्मा हत्या करने किए बात कहने लगा. जिसके बाद लोकेश द्वारा आत्महत्या की बात कहने पर वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई, युवक द्वारा बिल्डिंग से कूदकर आत्मा हत्या करने की बात पर उप श्रम आयुक्त दीप्तीमान भट मौके पर पहुंचे युवक को मनाने का प्रयास करते रहे, लेकिन युवक एक घंटे तक श्रम परिवर्तन अधिकारी दुष्यंत कुमार द्वारा रिश्वत मांगने की बात को लेकर आत्महत्या की धमकी देता रहा. हालांकि उतारने के लिए मौके पर फायर ब्रिगेड के जवान भी पहुंचे. विभाग की बिल्डिंग पर चढ़े युवक को मनाने यूपी श्रम आयुक्त लेबर यूपी श्रम आयुक्त बिल्डिंग की छत पर पहुंचे इसके बाद युवक को बामुश्किल उतर गया. उसके बाद अधिकारीयों ने लोकेश को आश्वासन दिया की वह दुबारा से आवेदन करे एक हफ्ते में जांच कराकर राशि उपलब्ध की जाएगी.

 

सुशील कुमार सिंह

मुरादाबाद

पढ़ें :- कमला पसंद के मालिक की बहु ने कि आत्महत्या, सुसाइड नोट में लिखा पति के साथ झगड़े की बात

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

लखनऊ की बेटी ने अमेरिका में रचा इतिहास : वॉशिंगटन के रेडमंड शहर की काउंसलर मेनका सोनी ने गीता हाथ में लेकर ली शपथ

लखनऊ की बेटी ने अमेरिका में रचा इतिहास : वॉशिंगटन के रेडमंड...

मैक्स सिटी हॉस्पिटल में लगा विशाल रक्तदान शिविर, पालिका अध्यक्ष ने किया शुभारंभ और स्वयं भी किया रक्तदान

मैक्स सिटी हॉस्पिटल में लगा विशाल रक्तदान शिविर, पालिका अध्यक्ष ने किया...

श्रम प्रवर्तन अधिकारी द्वारा घूसखोरी का मामला सामने आया, पैसे ना देने पर आवेदन निरस्त करने का आरोप, आत्महत्या करने मजदूर विभाग की बिल्डिंग चढ़ गया

श्रम प्रवर्तन अधिकारी द्वारा घूसखोरी का मामला सामने आया, पैसे ना देने...

स्कूली बच्चों की सुरक्षा पर सख्ती—नौतनवा में पूरे दिन चला बसों का सघन चेकिंग अभियान

स्कूली बच्चों की सुरक्षा पर सख्ती—नौतनवा में पूरे दिन चला बसों का...

सोनौली में ‘ऑपरेशन कार-ओ-बार’ सख्त: सार्वजनिक स्थानों पर कार में शराब पीने वालों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई

सोनौली में ‘ऑपरेशन कार-ओ-बार’ सख्त: सार्वजनिक स्थानों पर कार में शराब पीने...

कफ सिरप में पूरा माफिया तंत्र हावी है मुख्यमंत्री योगी की पूरी कैबिनेट हावी है, जहरीला सिरप पीला कर लोगों की हत्या की गयी

कफ सिरप में पूरा माफिया तंत्र हावी है मुख्यमंत्री योगी की पूरी...