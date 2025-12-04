श्रम प्रवर्तन अधिकारी द्वारा घूसखोरी का मामला सामने आया, पैसे ना देने पर आवेदन निरस्त करने का आरोप, आत्महत्या करने मजदूर विभाग की बिल्डिंग चढ़ गया

मुरादाबाद:- जनपद में सरकारी विभागों में रिश्वत लेने का मामला हम नहीं रहा है. श्रम विभाग से मिलने वाली सहायता राशि के लिए विभागीय अधिकारी पर पैसे न देने पर आवेदन निरस्त करने का आरोप का लगाते हुए युवक आत्महत्या करने के लिए श्रम विभाग की बिल्डिंग पर चढ़ गया. उच्च अधिकारीयों के समझाने के बाद बड़ी मुश्किल से नीचे उतरा. अधिकारीयों दुबारा से आवेदन करने के बाद काम कार्नर ने आश्वासन दिया.

लोकेश पुत्र हरस्वरूप निवासी सहरौली गांव का श्रम विभाग में काफी समय पहले से पंजीकरण है. जिसके चलते श्रम विभाग की ओर से बच्चा होने पर मिलने वाली 25 हजार की धनराशि के लिए उसने आवेदन किया था जिसे श्रम विभाग के श्रम परिवर्तन अधिकारी दुष्यंत ने आवेदन आगे बढ़ाने के लिए लोकेश से पैसे मांगे थे पैसे ना देने पर लोकेश का आवेदन दो बार निरस्त कर दिया गया. जिसके से वह हतास हो कर श्रम विभाग की बिलिडिंग पर चढ़ गया और आत्मा हत्या करने किए बात कहने लगा. जिसके बाद लोकेश द्वारा आत्महत्या की बात कहने पर वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई, युवक द्वारा बिल्डिंग से कूदकर आत्मा हत्या करने की बात पर उप श्रम आयुक्त दीप्तीमान भट मौके पर पहुंचे युवक को मनाने का प्रयास करते रहे, लेकिन युवक एक घंटे तक श्रम परिवर्तन अधिकारी दुष्यंत कुमार द्वारा रिश्वत मांगने की बात को लेकर आत्महत्या की धमकी देता रहा. हालांकि उतारने के लिए मौके पर फायर ब्रिगेड के जवान भी पहुंचे. विभाग की बिल्डिंग पर चढ़े युवक को मनाने यूपी श्रम आयुक्त लेबर यूपी श्रम आयुक्त बिल्डिंग की छत पर पहुंचे इसके बाद युवक को बामुश्किल उतर गया. उसके बाद अधिकारीयों ने लोकेश को आश्वासन दिया की वह दुबारा से आवेदन करे एक हफ्ते में जांच कराकर राशि उपलब्ध की जाएगी.

सुशील कुमार सिंह

मुरादाबाद