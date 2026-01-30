VIDEO: हिंदू युवक पर लोग बना रहे थे धर्मांतरण का दबाव, पुलिस से की कई बार शिकायत, मदद न मिलने पर फंदा लगा की आत्महत्या

कानुपर। उत्तर प्रदेश के कानपुर जनपद से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां पर एक युवक ने रात में अपने कमरे में पहले एक वीडियो बनाया। इसके बाद उसने फंदा लगा आत्महत्या कर ली। परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्ट के लिए भिजवाया। वहीं युवक के पास से बरामद मोबाइल में पुलिस को एक वीडियो मिला, जिसमें युवक कुछ लोगों पर जबरदस्ती धर्मांतरण करने का आरोप लगा रहा है। कानपुर पुलिस कम्शिनर रघुवीर लाल में मामले की जांच के लिए पुलिस की दो टीमों को लगाया है।

‘मैं दीपक सिंह गौर… मेरा धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, लेकिन मैं धर्म के रास्ते रहूंगा, जिस तक भी ये वीडियो पहुंचे, वो ध्यान दें कि भारत में गांजा बंद हो और नारी का सम्मान हो. बस मैं इतना ही चाहता हूं. माफ करना, जिससे भी मैं मिला था. मैंने गलतियां की. मैं खुद फांसी लगाने जा… pic.twitter.com/chcv5fJJDW — Priya singh (@priyarajputlive) January 30, 2026

उत्तर प्रदेश के कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र अंतर्गत रतनपुर निवासी 26 वर्षीय दीपक सिंह गौर उर्फ रोहित का शव शुक्रवार सुबह उसके ही कमरे में लटका मिला। मृतक की बहन निशा सिंह ने बताया कि वह लखनऊ में रह कर पढ़ाई कर रही है। निशा ने बताया कि गणतंत्र दिवस के दिन भाई दीपक सिंह उनके मिलने के लिए लखनऊ आया था। इस दौरान उसका मोबाइल उन्नाव से लेकर चारबाग तक नोट रिचेबल बता रहा था। काफी देर बाद उसने चारबाग पहुंचने की सूचना दी। निशा के मुताबिक चारबाग रेलवे स्टेशन पर चार लोगों ने उसे रोक लिया और जबरदस्ती उस पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बना रहे थे। शुक्रवार सुबह जब मां दीपक को जगाने के लिए उसके कमरे में गई तो दरवाजा अंदर से बंद था। इस पर मां ने खिड़की से देखा तो भाई का शव फंदे से लटक रहा था। भाई का लटकता देख में चीखने चिल्लाने लगी। आनन-फानन में पिता और घर के अन्य सदस्य मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़ कर शव को फंदे से नीचे उतारा और पंचनामा भर कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। वहीं पुलिस ने जब कमरे की जांच की तो वहां पर युवक को मोबाइल मिला। मोबाइल की जांच करने पर पुलिस को युवक का एक वीडियो मिला, जिसमें युवक ने कहा था कि मैं दीपक सिंह गौ मेरा धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, लेकिन मैं धर्म के रास्ते रहूंगा। जिस तक भी ये वीडियो पहुंचे वह ध्यान दें कि भारत में गांजा बंद हो और नारी का सम्मान हो। बस मैं इतना ही चाहता हूं कि मुझे माफ करना, जिससे भी मैं मिला था यह मेरी गलतियां थी। मैं खुद फांसी लगाने जा रहा हूं। अंत में दीपक ने कहा कि धर्म परिवर्तन पूरे भारत में हो रहा है। मृतक के परिजनों का आरोप है कि कई बार इसकी शिकायत पुलिस से की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं गई। पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने बताया कि दीपक उर्फ रोहित बीते 26 जनवरी को लखनऊ गया था। परिजनों का आरोप है कि ट्रेन और चारबाग रेलवे स्टेशन पर चार लड़कों ने दीपक पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया। लखनऊ में मृतक की बहन पॉलिटेक्निक में पढ़ रही है। जिससे मिलने के लिए वह गया था। बीते शाम को वह लखनऊ से वापस आया और अपने घर में फांसी लगा ली।