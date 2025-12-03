पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र के आसपास चल रहा नकली सिरप रैकेट, सांसद धर्मेंद्र यादव के पास उस जाति के माफियाओं की लिस्ट जिन्हें गिफ्ट की गईं करोड़ों की गाड़ियां, दावे से मचा हड़कंप

नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी (सपा) के आजमगढ़ से सांसद धर्मेंद्र यादव ने लोकसभा में बुधवार को संसद के शीतकालीन सत्र में नकली कफ सिरप का गंभीर मुद्दा उठाकर हड़कंप मचा दिया है। उन्होंने सदन में पूर्वांचल से शुरू होकर कई राज्यों और यहां तक कि विदेशों तक फैले नकली कफ सिरप के सिंडिकेट का मुद्दा उठाया और इस रैकेट को चलाने वाले माफियाओं पर गंभीर आरोप लगाए। धर्मेंद्र यादव ने यहां तक दावा कर दिया कि जाति विशेष के माफिया इस रैकेट को चला रहे हैं। उनके मुताबिक इन माफियाओं को करोड़ों रुपये की गाड़ियां उपहार में दी गई हैं। उन्होंने कहा कि वो इन माफियाओं के नाम सहित पूरी लिस्ट दे सकते हैं। धर्मेंद्र यादव ने इस मुद्दे को जनहित के मामले के तहत सदन में उठाया और केंद्र व राज्य सरकार से इस पर कठोरतम कार्रवाई की मांग की।

आज संसद में बनारस से संचालित नकली कफ सिरप का रैकेट और इससे हुई उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान व देश विदेश में अन्य बहुत से जगहों पर बच्चों और बुजुर्गों की हुई मौतों का मुद्दा उठाया । इस रैकेट को भाजपा के सफेदपोश नेताओं एवम् मंत्रियों का पूर्ण संरक्षण प्राप्त है । जन मानस… pic.twitter.com/LPuNjJrCsi — Dharmendra Yadav (@MPDharmendraYdv) December 3, 2025

उन्होंने कहा कि मुद्दा यह है कि यूपी के पूर्वांचल, विशेषकर बनारस के आसपास के जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़ और भदोही के इलाकों में पूरा का पूरा नकली कफ़ सिरप रैकेट चल रहा है। इस नकली सिरप को मध्य प्रदेश, राजस्थान, बंगाल और विदेशों में, जैसे बांग्लादेश और दक्षिण अफ्रीका तक सप्लाई किया गया, जिसकी वजह से सैकड़ों बच्चों की जान चली गई। उन्होंने कहा कि अफसोस की बात है कि जब शिकायत की जाती है तो पुलिस ध्यान नहीं देती। वैसे तो यूपी में जीरो टॉलरेंस, बुलडोज़र और अन्य कड़ी कार्रवाई होती है, लेकिन बच्चों के दर्द की यह स्थिति किसी को दिखाई नहीं देती। बनारस, जहां का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री करते हैं और जहां मुख्यमंत्री महीने में चार-पांच बार दौरे करते हैं, वहां अंदर एक जाति विशेष के लोग पूरा का पूरा रैकेट चला रहे हैं।

इस रैकेट ने 2000 करोड़ से ज्यादा का व्यापार कर डाला। हमें पैसों की परवाह नहीं है, लेकिन जब मासूम की जान चली जाती है तो उस परिवार पर क्या बीतती होगी, यह कोई सोच सकता है। लेकिन माफिया लोग जिनकी आंखों में पानी नहीं है, जिनमें संवेदनाएं नहीं हैं, उनके लिए बच्चों या बुजुर्गों की जान का कोई महत्व नहीं है, बस उनकी कमाई बढ़ती रहे। इस रैकेट में शामिल पूर्वांचल के जिलों के माफियाओं को करोड़ों की गाड़ियां भी गिफ्ट की गई हैं। आप चाहें तो मैं उनके नाम भी बता दूंगा।

कफ सिरप कांड के आरोपी को मिल रही दामाद जैसी ट्रीटमेंट: अजय राय

उधर, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय ने कफ सिरप कांड के मास्टरमाइंड बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा है। राय ने आरोप लगाया है कि गिरफ्तारी के बाद सरकार आरोपी आलोक सिंह को दामाद जैसी ट्रीटमेंट दे रही है। फेसबुक पेज पर बुधवार को एक पोस्ट शेयर करते हुए यह बात कही है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है, “कफ सिरप कांड के मास्टरमाइंड बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह को एसटीएफ गिरफ्तारी के बाद दामाद जैसी वीवीआईपी ट्रीटमेंट…!” उन्होंने आगे लिखा कि बाइक चोरी जैसी मामूली घटनाओं पर यूपी पुलिस तुरंत लंगड़ा कर देती है, लेकिन हज़ारों ज़िंदगियां बर्बाद करने वाले को ऐसा सम्मान क्यों?