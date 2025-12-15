मनोरंजन इंडस्ट्री के फेमस निर्देशक व उनकी पत्नी की चाकू से गोदकर हुई हत्या, घर में मिला शव, पुलिस जांच में जुटी

नई दिल्ली। हॉलीवुड इंडस्ट्री (Hollywood Industry) के फेमस निर्देशक रॉब रेनर (Famous director Rob Reiner) की हत्या हो गई है। उन्हें अपने ही घर में मृत पाया गया है। साथ ही उनकी पत्नी मिशेल का शव भी घर में मिला है। उनकी लाश मिलने के बाद शहर में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। साथ ही मर्डर की आशंका जताई जा रही है। रिपोर्ट्स की मानें तो कहा जा रहा है कि रॉब और मिशेल की चाकू से गोदकर हत्या की गई है। LA पुलिस डिपार्टमेंट (LA Police Department) के रॉबरी और मर्डर डिपार्टमेंट के डिटेक्टिव इस मामले की जांच कर रहे हैं।

शवों की छुपाई गई पहचान

रॉब रेनर और मिशेल की मौत की जानकारी, 14 दिसंबर 2025 की दोपहर 3.40 बजे की बताई जा रही है। चाडबोर्न एवेन्यू स्थित एक घर में मेडिकल इमरजेंसी की सूचना दी गई, जिसके बाद क्रू मौके पर पहुंचा। घर के अंदर 78 साल के पुरुष और 68 साल की महिला के शव बरामद हुए। हालांकि, कहा ये भी जा रहा है कि शुरुआत में शवों की पहचान गुप्त रखी गई थी। लेकिन बाद में किन टीएमजेड और वैरायटी सहित मीडिया आउटलेट्स ने बताया है कि ये शव रॉब रेनर और मिशेल का था। सीनियर पुलिस सूत्रों ने एबीसी न्यूज को बताया कि पीड़ितों के शरीर पर चाकू से किए गए घावों के निशान थे। लेकिन जांचकर्ताओं ने अभी तक मृतकों की पहचान की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और ना ही इस बारे में कोई जानकारी दी है कि जानलेवा चोटें कैसे लगीं।

रॉब रेनर की फिल्में

बहरहाल, अगर रॉब रेनर की प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात की जाए तो वह जाने-माने फिल्म निर्माता और एक्टर थे। उन्हें पहली बार 1970 के दशक में सिटकॉम ‘ऑल इन द फैमिली’ में माइकल ‘मीटहेड’ में देखा गया था। इसमें उन्होंने स्टिविक का रोल प्ले किया था और इससे उन्हें पॉपुलैरिटी मिली थी। उन्हें दो एमी अवॉर्ड्स भी मिल चुका है। एक्टिंग के बाद रॉब ने बतौर डायरेक्टर करियर की शुरुआत की थी और ‘दिस इज स्पाइनल टैप’, ‘स्टैंड बाय मी’, ‘द प्रिंसेस ब्राइड’, ‘व्हेन हैरी मेट सैली…’, ‘मिजरी’ और ‘ए फ्यू गुड मेन’ फिल्मों में बतौर निर्देशक काम किया।

इसके साथ ही रॉब रेनर की पर्सनल लाइफ पर नजर डालें तो उन्होंने सिंगर मिशेल से साल 1989 में शादी की थी और इस रिश्ते से उनके तीन बच्चे थे। कपल कई साल से ब्रेंटवुड में रह रहा था।