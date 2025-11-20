  1. हिन्दी समाचार
नौतनवां में सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर भव्य पदयात्रा, जगह-जगह हुआ स्वागत

By विजय चौरसिया 
पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज ::लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर गुरुवार को नौतनवां छपवा तिराहे से एक भव्य पदयात्रा निकाली गई। यह पदयात्रा नौतनवां विधानसभा के विधायक ऋषि त्रिपाठी के नेतृत्व में निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में कार्यकर्ता एवं स्थानीय नागरिक शामिल हुए।

पदयात्रा में राज्यसभा सांसद संगीता यादव, उपजिला प्रभारी अरुण शुक्ला, नगर पालिका अध्यक्ष बृजेश मणि त्रिपाठी, ब्लाक प्रमुख नौतनवां राकेश मद्देशिया, जितेंद्र जायसवाल,बच्चू लाल चौरसिया, भाजपा मंडल उपाध्यक्ष प्रेम जायसवाल,रवि वर्मा, धर्मेंद्र जायसवाल, नन्हे जायसवाल एवं ऋषि केश यादव सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

पदयात्रा के मार्ग में जगह-जगह लोगों ने फूल वर्षा कर पदयात्रियों का जोरदार स्वागत किया। उत्साह और देशभक्ति से भरा माहौल पूरे नगर में दिखाई दिया।

कार्यक्रम में नौतनवां सरस्वती शिशु मंदिर के एनसीसी कैडेटों ने भी हिस्सा लिया और अनुशासन तथा देशभक्ति का परिचय दिया।

इस अवसर पर सांसद संगीता यादव ने कहा कि सरदार पटेल के कारण ही आज भारत अखंड रूप में हमारे सामने खड़ा है। उनके आदर्श और विचार आज भी देश को दिशा दे रहे हैं।

वहीं विधायक ऋषि त्रिपाठी ने कहा कि सरदार पटेल का जीवन त्याग, राष्ट्रभक्ति और एकता का प्रतीक है। उनकी 150वीं जयंती पर निकाली गई यह पदयात्रा समाज को एकजुट करने का संदेश देती है। पदयात्रा शांतिपूर्वक और उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न हुई।

