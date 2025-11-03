गुरु नानक देव जी के 556वें प्रकाश पर्व पर नौतनवा में भव्य नगर कीर्तन निकाला गया

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: सिख धर्म के संस्थापक और प्रथम गुरु, श्री गुरु नानक देव जी के 556वें प्रकाश पर्व (जन्मदिन) के अवसर पर आज नौतनवा नगर में भव्य नगर कीर्तन का आयोजन किया गया।

गुरुद्वारा सभा नौतनवा से गुरुद्वारा प्रमुख सरदार मंजीत सिंह की अगुआई में निकला यह नगर कीर्तन हनुमान चौक, पुरानी नौतनवा मुख्य मार्ग, अटल चौक, घंटाघर, सरदार शहीद भगत सिंह चौक होते हुए बेरीवाल पेट्रोल पम्प तक पहुंचा और पुनः गुरुद्वारा सभा पर आकर संपन्न हुआ।

नगर कीर्तन में केशरी वस्त्रों में सजे बच्चे और पारंपरिक परिधान धारण किए महिलाएं गुरुवाणी के उद्घोष के साथ श्रद्धा और भक्ति में लीन दिखीं। पंज प्यारे और फूलों से सजी पालकी आकर्षण का केंद्र रही, जबकि विभिन्न गतका पार्टियों ने मनमोहक युद्धकला का प्रदर्शन कर सभी का मन मोह लिया।

इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष बृजेश मणि त्रिपाठी ने झाड़ू लगाकर संगत की सेवा की और श्रद्धालुओं में प्रसाद भी वितरित किया। उन्होंने गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं का उल्लेख करते हुए कहा —“गुरु नानक देव जी ने मानवता, एकता, सेवा और सच्चे प्रेम का संदेश दिया। उनका मूलमंत्र ‘नाम जपो, किरत करो और वंड छको’ है — अर्थात् ईश्वर का स्मरण करें, ईमानदारी से मेहनत करें और दूसरों के साथ बांटकर खाएं।”

कार्यक्रम में सरदार परमजीत सिंह, सरदार नम्मे सिंह, सरदार गुरुबचन सिंह, सरदार बलजीत सिंह, सरदार मनमीत सिंह, सरदार चरनजीत सिंह, सरदार रविंदर सिंह, सरदार सटी सिंह सहित सभासद धर्मात्मा जायसवाल, राहुल दूबे, विशाल जायसवाल, राकेश जायसवाल, सुरेन्द्र बहादुर जायसवाल, अभय कुमार, प्रमोद गौतम, अनिल जायसवाल, दुर्गेश कुमार, संजय पाठक, अशोक कुमार, राजकुमार गौड़, विजय उपाध्याय, अभय जायसवाल एवं बड़ी संख्या में नगरवासी मौजूद रहे।