नक्सलवाद को खत्म करने की लड़ाई में एक ऐतिहासिक उपलब्धि...डेढ़ करोड़ के इनामी नक्सली मारे जाने पर बोले अमित शाह

नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ में 1.5 करोड़ के इनामी समेत 27 नक्सलियों को सुरक्षाबलों ने ढेर कर दिया है। बताया जा रहा है कि मारे गए नक्सलियों की संख्या और बढ़ सकती है। कई नक्सलियों के शव और भारी संख्या में हथियार बरामद होने की खबर है। वहीं, इस मौके पर गृहमंत्री अमित शाह का बयान आया है। उन्होंने कहा कि, नक्सलवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के तीन दशकों में यह पहली बार है कि हमारे बलों द्वारा एक महासचिव स्तर के नेता को मार गिराया गया है।

गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, नक्सलवाद को खत्म करने की लड़ाई में एक ऐतिहासिक उपलब्धि। आज, छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में एक ऑपरेशन में, हमारे सुरक्षा बलों ने 27 खूंखार माओवादियों को मार गिराया है, जिनमें सीपीआई-माओवादी के महासचिव, शीर्ष नेता और नक्सल आंदोलन की रीढ़ नंबाला केशव राव उर्फ ​​बसवराजू भी शामिल है।

A landmark achievement in the battle to eliminate Naxalism. Today, in an operation in Narayanpur, Chhattisgarh, our security forces have neutralized 27 dreaded Maoists, including Nambala Keshav Rao, alias Basavaraju, the general secretary of CPI-Maoist, topmost leader, and the…

— Amit Shah (@AmitShah) May 21, 2025