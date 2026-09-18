नौतनवा में 50 लाख के अवैध पटाखों की बड़ी खेप बरामद

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: त्योहारों का सीजन शुरू होने से पहले नौतनवा में अवैध पटाखों की बड़ी खेप पकड़े जाने से हड़कंप मच गया। स्टेशन चौराहा के निकट संचालित एक ट्रांसपोर्ट पर ट्रक के जरिए लखनऊ से पहुंचाई गई करीब 50 लाख रुपये कीमत की पटाखों की खेप पुलिस ने छापेमारी कर बरामद की। करीब 72 गत्तों में पैक पटाखों की इस बड़ी खेप के मिलने के बाद पुलिस-प्रशासन ने पूरे मामले की जांच तेज कर दी है।

पटाखों की खेप डंप किए जाने की सूचना मिलते ही तहसीलदार कर्ण सिंह और थानाध्यक्ष अभिषेक सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। छापेमारी के दौरान ट्रांसपोर्ट परिसर से पटाखे बरामद किए गए। पुलिस ने उस ट्रक को भी कब्जे में ले लिया, जिससे पटाखे लाए गए थे। चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

50 लाख की खेप ने खोले कई सवाल

इतनी बड़ी मात्रा में पटाखे नौतनवा के एक ट्रांसपोर्ट तक कैसे पहुंचे और इन्हें यहां किसके लिए मंगाया गया था, पुलिस अब इन सवालों के जवाब तलाश रही है। जांच का दायरा केवल ट्रक और चालक तक सीमित नहीं है, बल्कि खेप भेजने वाले, मंगाने वाले और संभावित खरीदारों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है।

पुलिस यह भी पता लगा रही है कि बरामद पटाखों को ट्रांसपोर्ट से आगे कहां भेजा जाना था और क्या इन्हें किसी अन्य स्थान पर डंप करने की तैयारी थी।

त्योहार से पहले सक्रियता ने बढ़ाई चिंता

त्योहारों के दौरान पटाखों की मांग बढ़ने से पहले इतनी बड़ी खेप पकड़े जाने ने अवैध कारोबार को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। नौतनवा भारत-नेपाल सीमा के निकट होने के कारण यहां आने-जाने वाली विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक खेपों की निगरानी भी महत्वपूर्ण हो जाती है। हालांकि, बरामद पटाखों का नेपाल भेजे जाने से संबंध है या नहीं, इसकी अभी पुलिस जांच कर रही है।

कौन है खेप का असली संचालक?

बरामदगी के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि 50 लाख रुपये से अधिक कीमत की बताई जा रही इस खेप का असली मालिक कौन है? लखनऊ से पटाखे किसने भेजे, नौतनवा में किसने मंगाए और इन्हें किन कारोबारियों तक पहुंचाया जाना था—इन बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है।

जानकारी के अनुसार, बरामदगी के बाद कई संभावित लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है। हालांकि जांच पूरी होने से पहले किसी व्यक्ति को इस अवैध कारोबार से जुड़ा हुआ बताना उचित नहीं होगा।

अग्निशमन विभाग भी जांच में जुटा

मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रभारी अग्निशमन केंद्र राजेंद्र प्रसाद भी मौके पर पहुंचे और बरामद पटाखों के संबंध में जानकारी जुटाई।

हिरासत में लिया गया ट्रक चालक राकेश दुबे देवरिया जनपद के ग्राम सभा दुबौली का निवासी बताया जा रहा है। चालक के अनुसार, गोरखपुर नंबर के ट्रक में पटाखे लखनऊ से लादे गए थे और उन्हें नौतनवा स्थित ट्रांसपोर्ट पर पहुंचाना था।

थानाध्यक्ष बोले—जांच के बाद खुलेगा पूरा नेटवर्क

थानाध्यक्ष अभिषेक सिंह ने बताया कि छापेमारी के दौरान अवैध तरीके से लाई गई पटाखों की खेप बरामद हुई है। ट्रक को कब्जे में लेकर चालक से पूछताछ की जा रही है। पटाखों की खेप लाने और मंगाने में किन-किन लोगों की भूमिका है, इसकी जांच की जा रही है। मामले में केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

अब निगाह पुलिस की अगली कार्रवाई पर है—क्या पूछताछ में 50 लाख की इस खेप के पीछे का पूरा नेटवर्क सामने आता है, यह जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा।

महराजगंज ब्यूरो प्रभारी विजय चौरसिया की रिपोर्ट