Navratri Special: झांसी के इस मंदिर में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब , सुरक्षा के विशेष इंतजाम

नवरात्रि चल रहा है हर जगह मातारानी के जयकारे हो रहे हैं। जगह जगह दुर्गा पंडाल सजे हुए हैं और रामलीला हो रहे हैं। इन दिनो माँ के प्रसिध्य मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ रही है । वहीं झांसी के कटेरा के प्राचीन बड़ी माता मंदिर में नवरात्रि का चौथा दिन पूरे आस्था और भक्ति भाव के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। माता रानी के जयकारे लगाते हुए दर्शन और पूजन कर रहे हैं। मंदिर को इस अवसर पर विशेष रूप से सजाया गया है। रंग-बिरंगी झालरें, फूल और विद्युत लाइटें मंदिर की शोभा बढ़ा रही हैं। भजनों और ढोल-नगाड़ों की आवाज से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया है।

श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए मंदिर समिति और पुलिस प्रशासन सतर्क है। मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में पुलिस बल तैनात किया गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। बता दें की इस भीड़ को लेकर स्थानिये लोगों ने बताया इस वर्ष नवरात्रि में श्रद्धालुओं की संख्या पिछले वर्षों से अधिक है। भक्त उमंग और उल्लास के साथ माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। नवरात्र की चौथी शक्ति की उपासना के साथ और श्रद्धा से भरा हुआ है।