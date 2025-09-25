  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. Navratri Special: झांसी के इस मंदिर में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब , सुरक्षा के विशेष इंतजाम

Navratri Special: झांसी के इस मंदिर में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब , सुरक्षा के विशेष इंतजाम

नवरात्रि चल रहा है हर जगह मातारानी के जयकारे हो रहे हैं। जगह जगह दुर्गा पंडाल सजे हुए हैं और रामलीला हो रहे हैं। इन दिनो माँ  के प्रसिध्य मंदिरों में  भारी भीड़ उमड़ रही है । वहीं झांसी के कटेरा के प्राचीन बड़ी माता मंदिर में नवरात्रि का चौथा दिन पूरे आस्था और भक्ति भाव के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है।  माता रानी के जयकारे लगाते हुए दर्शन और पूजन कर रहे हैं। मंदिर को इस अवसर पर विशेष रूप से सजाया गया है। रंग-बिरंगी झालरें, फूल और विद्युत लाइटें मंदिर की शोभा बढ़ा रही हैं।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

नवरात्रि चल रहा है हर जगह मातारानी के जयकारे हो रहे हैं। जगह जगह दुर्गा पंडाल सजे हुए हैं और रामलीला हो रहे हैं। इन दिनो माँ  के प्रसिध्य मंदिरों में  भारी भीड़ उमड़ रही है । वहीं झांसी के कटेरा के प्राचीन बड़ी माता मंदिर में नवरात्रि का चौथा दिन पूरे आस्था और भक्ति भाव के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है।  माता रानी के जयकारे लगाते हुए दर्शन और पूजन कर रहे हैं। मंदिर को इस अवसर पर विशेष रूप से सजाया गया है। रंग-बिरंगी झालरें, फूल और विद्युत लाइटें मंदिर की शोभा बढ़ा रही हैं। भजनों और ढोल-नगाड़ों की आवाज से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया है।

पढ़ें :- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में की पूजा- अर्चना, मथुरा में करेंगी श्री कृष्ण जन्मस्थान के दर्शन

श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए मंदिर समिति और पुलिस प्रशासन सतर्क है। मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में पुलिस बल तैनात किया गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। बता दें की इस भीड़ को लेकर स्थानिये लोगों ने बताया इस वर्ष नवरात्रि में श्रद्धालुओं की संख्या पिछले वर्षों से अधिक है। भक्त उमंग और उल्लास के साथ माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। नवरात्र की चौथी शक्ति की उपासना के साथ और श्रद्धा से भरा हुआ है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में की पूजा- अर्चना, मथुरा में करेंगी श्री कृष्ण जन्मस्थान के दर्शन

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में की पूजा-...

Bihar Assembly Elections 2025 : भाजपा ने धर्मेंद्र प्रधान को प्रभारी, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को बनाया सह-प्रभारी

Bihar Assembly Elections 2025 : भाजपा ने धर्मेंद्र प्रधान को प्रभारी, यूपी...

नवंबर के आखिरी में फटेगा प्लूटोनियम बम: संबित पात्रा

नवंबर के आखिरी में फटेगा प्लूटोनियम बम: संबित पात्रा

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का राहुल गांधी पर कटाक्ष, कहा- जो कोई भी नेपाल से प्यार करता है वो वहां रह सकता है

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का राहुल गांधी पर कटाक्ष, कहा- जो...

राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला, कहा गरीबों का घर तोड़ अडानी को मुफ्त में दी जा रही है हजारों एकड़ जमीन- सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो

राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला, कहा गरीबों का घर तोड़...

GST Ground Report : जीएसटी की छूट जमीन पर फेल, दुकानदारों के अपने तर्क, बाजार के खेल में पिस रहे ग्राहक

GST Ground Report : जीएसटी की छूट जमीन पर फेल, दुकानदारों के...