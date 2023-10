जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों की फायरिंग में उत्तर प्रदेश के एक मजदूर की मौत

जम्मू कश्मीर के पुलवामा में उत्तर प्रदेश के एक मजदूर की फायरिंग में मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यूपी के मजदूर का नाम मुकेश बताया जा रहा है। कश्मीर जोन पुलिस की ओर से बताया गया है कि आतंकियों ने पुलवामा के तुमची नौपेरा इलाके में उत्तर प्रदेश के मुकेश नाम के एक मजदूर पर फायरिंग कर दी। जिसने बाद में दम तोड़ दिया। सुरक्षाबलों ने इलाके की घेराबंदी कर दिया गया है।

इससे पहले रविवार को श्रीनगर के ईदगाह में आतंकी हमला हुआ था, जहां आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के पुलिस इंस्पेक्टर पर फायरिंग कर दी थी। पुलिस की ओर से बताया गया था कि ईदगाह के पास आतंकवादियों ने इंस्पेक्टर मसरुर अहमद पर फायरिंग में घायल हो गए।

#Terrorists fired upon one labourer identified as Mukesh of U.P in Tumchi Nowpora area of #Pulwama, who later on succumbed to his injuries. Area #cordoned off. Further details shall follow.@JmuKmrPolice

— Kashmir Zone Police (@KashmirPolice) October 30, 2023