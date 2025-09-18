दिल्ली पुलिस की पीसीआर वैन से कुचलकर एक व्यक्ति की मौत; कांस्टेबल खिमेश सिंह गिरफ्तार, ASI सस्पेंड

Delhi Police PCR Van Crushes Man: दिल्ली के थाना मंदिर मार्ग इलाके में गुरुवार को एक बड़ा हादसा हुआ है। यहां पर पुलिस की पीसीआर वैन ने सड़क किनारे एक चाय विक्रेता की दुकान में टक्कर मार दी। जिससे उसकी 55 वर्षीय चाय विक्रेता की मौत हो गई। इस मामले में आरोपी कांस्टेबल खिमेश सिंह गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एएसआई को सस्पेंड कर दिया गया है।

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, हादसे में मारे गए पीड़ित की पहचान 55 वर्षीय गंगाराम के रूप में हुई है। उसका बेटा उसके साथ दिल्ली में रहता है, जबकि उसकी पत्नी उत्तर प्रदेश के गोंडा में रहती है। पुलिस ने बताया कि वह सुबह करीब 5 बजे अपनी चाय की दुकान पर सो रहा था। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया, “सुबह करीब 5:10 बजे, पीड़ित, जो यहां चाय की दुकान चलाता था और दिव्यांग था, पुलिस की गाड़ी की चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसकी चार बेटियां और एक बेटा था। जब प्रशासन यहां आया, तो उन्होंने लोगों को धमकाया और पीटने की धमकी दी।”

VIDEO | Man killed as Delhi Police vehicle crashes into R K Ashram Marg Metro Station premises. "Early morning around 5:10, the victim, who used to run a tea stall here and was disabled, was hit by a police vehicle and died on the spot. He had four daughters and one son. When… pic.twitter.com/IofJRlnp2X — Press Trust of India (@PTI_News) September 18, 2025

इस मामले में पुलिस का कहना है कि दिल्ली के थाना मंदिर मार्ग इलाके में दिल्ली पुलिस की एक पीसीआर वैन का सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस की पीसीआर वैन के ड्राइवर ने गलती से एक्सीलेटर दबा दिया, जिससे सड़क किनारे रैंप पर चढ़ते समय पीसीआर वैन एक व्यक्ति को कुचल गई, जिसकी मौत हो गई। फ़िलहाल, पुलिस मौके पर है और जानकारी जुटा रही है।

इस मामले में दोनों पुलिस अधिकारियों, एएसआई और एक कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है। एफआईआर दर्ज की जा रही है। दोनों पुलिसकर्मियों की मेडिकल जांच कराई जाएगी। पीसीआर वैन के चालक कांस्टेबल खिमेश सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।