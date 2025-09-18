  1. हिन्दी समाचार
  2. क्षेत्रीय
  3. दिल्ली पुलिस की पीसीआर वैन से कुचलकर एक व्यक्ति की मौत; कांस्टेबल खिमेश सिंह गिरफ्तार, ASI सस्पेंड

दिल्ली पुलिस की पीसीआर वैन से कुचलकर एक व्यक्ति की मौत; कांस्टेबल खिमेश सिंह गिरफ्तार, ASI सस्पेंड

Delhi Police PCR Van Crushes Man: दिल्ली के थाना मंदिर मार्ग इलाके में गुरुवार को एक बड़ा हादसा हुआ है। यहां पर पुलिस की पीसीआर वैन ने सड़क किनारे एक चाय विक्रेता की दुकान में टक्कर मार दी। जिससे उसकी 55 वर्षीय चाय विक्रेता की मौत हो गई। इस मामले में आरोपी कांस्टेबल खिमेश सिंह गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एएसआई को सस्पेंड कर दिया गया है।

By Abhimanyu 
Updated Date

Delhi Police PCR Van Crushes Man: दिल्ली के थाना मंदिर मार्ग इलाके में गुरुवार को एक बड़ा हादसा हुआ है। यहां पर पुलिस की पीसीआर वैन ने सड़क किनारे एक चाय विक्रेता की दुकान में टक्कर मार दी। जिससे उसकी 55 वर्षीय चाय विक्रेता की मौत हो गई। इस मामले में आरोपी कांस्टेबल खिमेश सिंह गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एएसआई को सस्पेंड कर दिया गया है।

पढ़ें :- Breaking- दिल्ली पुलिस ने पांच राज्यों से पकड़े कई आतंकी, टेररिस्ट मॉड्यूल का भांडाफोड़

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, हादसे में मारे गए पीड़ित की पहचान 55 वर्षीय गंगाराम के रूप में हुई है। उसका बेटा उसके साथ दिल्ली में रहता है, जबकि उसकी पत्नी उत्तर प्रदेश के गोंडा में रहती है। पुलिस ने बताया कि वह सुबह करीब 5 बजे अपनी चाय की दुकान पर सो रहा था। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया, “सुबह करीब 5:10 बजे, पीड़ित, जो यहां चाय की दुकान चलाता था और दिव्यांग था, पुलिस की गाड़ी की चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसकी चार बेटियां और एक बेटा था। जब प्रशासन यहां आया, तो उन्होंने लोगों को धमकाया और पीटने की धमकी दी।”

इस मामले में पुलिस का कहना है कि दिल्ली के थाना मंदिर मार्ग इलाके में दिल्ली पुलिस की एक पीसीआर वैन का सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस की पीसीआर वैन के ड्राइवर ने गलती से एक्सीलेटर दबा दिया, जिससे सड़क किनारे रैंप पर चढ़ते समय पीसीआर वैन एक व्यक्ति को कुचल गई, जिसकी मौत हो गई। फ़िलहाल, पुलिस मौके पर है और जानकारी जुटा रही है।

इस मामले में दोनों पुलिस अधिकारियों, एएसआई और एक कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है। एफआईआर दर्ज की जा रही है। दोनों पुलिसकर्मियों की मेडिकल जांच कराई जाएगी। पीसीआर वैन के चालक कांस्टेबल खिमेश सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

दिल्ली पुलिस की पीसीआर वैन से कुचलकर एक व्यक्ति की मौत; कांस्टेबल खिमेश सिंह गिरफ्तार, ASI सस्पेंड

दिल्ली पुलिस की पीसीआर वैन से कुचलकर एक व्यक्ति की मौत; कांस्टेबल...

बिहार सरकार ने बेरोजगार स्नातकों के लिए किया बड़ा ऐलान, दो साल तक हर महीने मिलेंगे इतने रुपये

बिहार सरकार ने बेरोजगार स्नातकों के लिए किया बड़ा ऐलान, दो साल...

Chamoli Cloudburst: उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने से 3 गांव तबाह, 10 लोग लापता, सीएम धामी ने जताया दुख

Chamoli Cloudburst: उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने से 3 गांव तबाह,...

दिशा पाटनी के घर फायरिंग करने वाले दो बदमाश मुठभेड़ में ढेर, घटना के बाद से थे फरार

दिशा पाटनी के घर फायरिंग करने वाले दो बदमाश मुठभेड़ में ढेर,...

PPS Transfer: यूपी में 44 पीपीएस अफसरों के हुए तबादले, देखिए लिस्ट, किसको कहां मिली तैनाती

PPS Transfer: यूपी में 44 पीपीएस अफसरों के हुए तबादले, देखिए लिस्ट,...

मोदी@75 : रतनपुर से शुरू हुआ ‘स्वस्थ नारी–सशक्त परिवार’ अभियान

मोदी@75 : रतनपुर से शुरू हुआ ‘स्वस्थ नारी–सशक्त परिवार’ अभियान