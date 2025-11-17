सरदार पटेल जयंती पर भाजपाइयों की विशाल पदयात्रा,तैयारियों को लेकर सोनौली में हुई महत्वपूर्ण बैठक, विधायक ऋषि त्रिपाठी करेंगे नेतृत्व
पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: भारतीय जनता पार्टी 316 विधानसभा नौतनवा की ओर से लौह पुरुष एवं भारत रत्न सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर एक विशाल पदयात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह पदयात्रा 20 नवंबर 2025 (बृहस्पतिवार) सुबह 11 बजे नौतनवा छपवा बाईपास से शुरू होकर नौतनवा ठूठी चौराहा (गाँधी चौक ) पर संपन्न होगी।
कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर आज नगर पंचायत सोनौली स्थित गुरु मद्धेशिया के प्रतिष्ठान पर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में पदयात्रा की रूपरेखा, व्यवस्थाओं और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियों पर विस्तृत चर्चा की गई। पदयात्रा का नेतृत्व क्षेत्रीय विधायक ऋषि त्रिपाठी करेंगे।
बैठक में प्रमुख रूप से नौतनवा ब्लॉक प्रमुख राकेश मद्धेशिया, जिला महामंत्री प्रदीप सिंह, दीपक बाबा, धर्मेंद्र जायसवाल, भाजपा मंडल उपाध्यक्ष प्रेम जायसवाल, मंडल महामंत्री सुभाष चंद्र यादव, सोनू गुप्ता सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
अंत में पदयात्रा को सफल व ऐतिहासिक बनाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं से सक्रिय योगदान की अपील की गई।
महराजगंज ब्यूरो प्रभारी विजय चौरसिया की रिपोर्ट