  3. मैक्स सिटी हॉस्पिटल में लगा विशाल रक्तदान शिविर, पालिका अध्यक्ष ने किया शुभारंभ और स्वयं भी किया रक्तदान

By विजय चौरसिया 
Updated Date

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: नौतनवां स्थित मैक्ससिटी हॉस्पिटल में गुरुवार को भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष बृजेश मणि त्रिपाठी ने फीता काटकर शिविर का शुभारंभ किया और इसके बाद स्वयं भी रक्तदान कर लोगों को प्रेरित किया। कार्यक्रम में पहुँचे पालिका अध्यक्ष का स्वागत अस्पताल के डायरेक्टर विकास दुबे ने माल्यार्पण कर किया।

इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि “रक्तदान महादान है। रक्त की एक यूनिट किसी जरूरतमंद व्यक्ति को नई ज़िंदगी दे सकती है। इसलिए समाज के हर जागरूक नागरिक को नियमित रूप से रक्तदान करना चाहिए। इससे स्वास्थ्य पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि शरीर के लिए लाभकारी होता है।”

रक्तदान शिविर में सभासद राकेश जायसवाल, अवधेश चौबे, राजकुमार गौड़, राकेश श्रीवास्तव, आशुतोष त्रिपाठी, अभय, लिपिक संतोष श्रीवास्तव, अंकित दुबे सहित अन्य लोगों ने बढ़-चढ़कर रक्तदान किया।

शिविर में अस्पताल स्टाफ और स्वयंसेवकों ने सहयोग कर कार्यक्रम को सफल बनाया।

महराजगंज ब्यूरो प्रभारी विजय चौरसिया की रिपोर्ट

