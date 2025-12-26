  1. हिन्दी समाचार
  3. बांग्लादेश में उठा सियासी तूफान, मोहम्मद यूनुस के विशेष सहायक खुदा बख्श चौधरी ने दिया इस्तीफा

बांग्लादेश (Bangladesh) में कानून-व्यवस्था (Law and Order) के बिगड़ते हालात के बाद अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस (Chief Advisor Muhammad Yunus) के विशेष सहायक (Special Assistant) खुदा बख्श चौधरी (Khuda Baksh Chowdhury) ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। बांग्लादेश (Bangladesh) में कानून-व्यवस्था (Law and Order) के बिगड़ते हालात के बाद अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस (Chief Advisor Muhammad Yunus) के विशेष सहायक (Special Assistant) खुदा बख्श चौधरी (Khuda Baksh Chowdhury) ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। डेली स्टार (Daily Star) की रिपोर्ट के मुताबिक मामले से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि 12 फरवरी को होने वाले राष्ट्रीय चुनाव से पहले कानून और व्यवस्था को संभालने के तरीके को लेकर सरकार की चिंताएं बढ़ गई थीं।

पढ़ें :- बीएनपी प्रमुख तारिक रहमान बांग्लादेश में आज मतदाता के तौर पर कराएंगे पंजीयन

सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि जुलाई में हुए विद्रोह के बाद 10 नवंबर, 2024 को खुदा बख्श (Khuda Baksh) को विशेष सहायक (Special Assistant)  नियुक्त किया गया था। उनसे उम्मीद थी कि वह कानून प्रवर्तन एजेंसियों, विशेष रूप से पुलिस के भीतर अनुशासन बहाल करने और मनोबल बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

दीपू चंद्र दास की हत्या के चार आरोपियों ने कबूला जुर्म

दीपू चंद्र दास की नृशंस हत्या के मामले में बांग्लादेश पुलिस ने बड़ा बयान जारी किया है। पुलिस के मुताबिक दीपू चंद्र दास की मौत को लेकर दर्ज मामले में चार आरोपियों ने अदालत में अपना जुर्म कबूल कर लिया है। आरोपियों तारिक हुसैन, मानिक मिया, निजामुल हक और अजमल छागिल ने वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान दर्ज कराए।

पढ़ें :- बवाल के बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने लिया बड़ा फैसला, शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग की बढ़ी मुश्किलें
