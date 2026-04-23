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इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप की रिपोर्ट आई सामने, कहा- पड़ोसी देश को अपने हित के लिए भारत से सुधारने होंगे रिश्ते

इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप ने गुरुवार को बांग्लादेश की नई सरकार से अवामी लीग पर लगे बैन के मुद्दे को सुलझाने की अपील की। ​​क्राइसिस ग्रुप के बांग्लादेश और म्यांमार मामलों के सीनियर कंसल्टेंट थॉमस कीन ने कहा कि बीएनपी सरकार को अवामी लीग के भविष्य से जुड़े राजनीतिक रूप से संवेदनशील सवाल को भी सुलझाना होगा।

By Satish Singh 
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नई दिल्ली। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप ने गुरुवार को बांग्लादेश की नई सरकार से अवामी लीग पर लगे बैन के मुद्दे को सुलझाने की अपील की। ​​क्राइसिस ग्रुप के बांग्लादेश और म्यांमार मामलों के सीनियर कंसल्टेंट थॉमस कीन ने कहा कि बीएनपी सरकार को अवामी लीग के भविष्य से जुड़े राजनीतिक रूप से संवेदनशील सवाल को भी सुलझाना होगा। आज़ादी के बाद से बांग्लादेश की राजनीति में इस पार्टी की अहम भूमिका को देखते हुए, इस पर लगा अस्थायी बैन लंबे समय तक कायम नहीं रह सकता। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप की बांग्लादेश पर आई एक नई रिपोर्ट के संदर्भ में उन्होंने यह बयान दिया।

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रिपोर्ट में कहा गया है कि पार्टी के साथ अपने करीबी संबंधों और इस तथ्य को देखते हुए कि इसके ज़्यादातर सीनियर नेता देश से बाहर हैं। नई दिल्ली को अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके पार्टी के नेतृत्व को ऐसे कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिनसे राजनीति में उसकी वापसी का रास्ता खुल सके। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप ने अपने रिपोर्ट में कहा कि भारत के साथ बिगड़े संबंधों को सुधारना बीएनपी सरकार की आम तौर पर पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन अपने बड़े पड़ोसी के साथ बेहतर संबंध बनाने की कोशिश करते हुए उसे अन्य अहम साझेदारों खासकर चीन और अमेरिका के साथ भी संतुलन बनाए रखना होगा। नई सरकार के लिए यह मामला बहुत अहम है। उसे चुनाव के बाद सुधारों के लिए मिले सीमित समय का फ़ायदा उठाने के लिए तेज़ी से कदम उठाने चाहिए, ताकि वह बांग्लादेश की जनता को यह दिखा सके कि सत्ता में वापस आने के बाद वह सिर्फ़ पुरानी गलतियों को नहीं दोहराएगी।

बंग्लादेशम में लगातार बढ़ते तानाशाही शासन के बाद अगस्त 2024 में एक बड़े विरोध प्रदर्शन आंदोलन ने शेख हसीना की सरकार को सत्ता से हटा दिया। हसीना के भाग जाने के बाद सेना ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार करके हसीना का भविष्य तय कर दिया था। राजनीतिक दलों और छात्र नेताओं से सलाह-मशविरा किया, जिसके परिणामस्वरूप मुहम्मद यूनुस को एक अंतरिम प्रशासन के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। कीन ने आगे कहा कि BNP के लिए दांव बहुत ऊंचे हैं। उसे चुनाव के बाद राजनीतिक और आर्थिक सुधारों के लिए मिले सीमित समय का फ़ायदा उठाने के लिए तेज़ी से कदम उठाने चाहिए, और बांग्लादेशी लोगों को यह दिखाना चाहिए कि अब जब वह सत्ता में वापस आ गई है, तो वह केवल पुरानी रीतियों पर वापस नहीं लौट रही है। कीन ने कहा कि बांग्लादेश के 12 फरवरी के चुनाव एक ऐतिहासिक क्षण थे, जिन्होंने एक बड़े विद्रोह के बाद शुरू हुए अठारह महीने के अंतरिम शासन को समाप्त कर दिया। इस विद्रोह ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से हटा दिया था। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया, जबकि मतदाताओं ने साथ-साथ हुए एक जनमत संग्रह में जुलाई चार्टर सुधारों का भी समर्थन किया।

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