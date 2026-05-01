श्रीलंका क्रिकेट के दो खिलाड़ी, महिलाओं की नहाते समय वीडियो बनाने के आरोप में गिरफ्तार

Sri lanka Cricket: श्रीलंका क्रिकेट से जुड़ा एक शर्मनाक मामला सामने आया है, जिसने पूरे श्रीलंकाई क्रिकेट जगत को हिला दिया है। कोलंबो के नराहेनपीटा इलाके के एक होटल में ठहरी श्रीलंका अंडर-19 टीम के दो खिलाड़ियों पर महिलाओं की नहाते समय चोरी-छिपे वीडियो बनाने का गंभीर आरोप लगा है। घटना के बाद दोनों खिलाड़ियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये दोनों खिलाड़ी टीम के साथ होटल में रुके हुए थे। आरोप है कि उन्होंने होटल के बाथरूम में नहा रही महिला मेहमानों की मोबाइल फोन से गुप्त रिकॉर्डिंग की। कुछ महिलाओं को उनकी हरकत पर शक हुआ, जिसके बाद उन्होंने तुरंत होटल प्रबंधन और पुलिस को इसकी सूचना दी।

शिकायत मिलते ही नराहेनपीटा पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। शुरुआती जांच में आरोपों को गंभीर मानते हुए दोनों खिलाड़ियों को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस अब यह भी पता लगाने में जुटी है कि रिकॉर्ड किए गए वीडियो सिर्फ मोबाइल तक सीमित थे या उन्हें सोशल मीडिया अथवा किसी अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी साझा किया गया था।

मामला अदालत तक पहुंचा, जहां दोनों खिलाड़ियों को पेश किया गया। कोर्ट ने फिलहाल उन्हें व्यक्तिगत जमानत पर रिहा कर दिया है। प्रत्येक खिलाड़ी को 5 लाख श्रीलंकाई रुपये के बॉन्ड पर छोड़ा गया है। इस केस की अगली सुनवाई 25 मई को निर्धारित की गई है। अभी तक दोनों आरोपियों के नाम सार्वजनिक नहीं किए गए हैं।

इस घटना के बाद श्रीलंका क्रिकेट पर भी सवाल उठने लगे हैं। हालांकि बोर्ड ने अभी तक कोई आधिकारिक अनुशासनात्मक कार्रवाई घोषित नहीं की है, लेकिन अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है। आने वाले दिनों में खिलाड़ियों पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि यह सिर्फ कानून ही नहीं बल्कि खेल की छवि से भी जुड़ा मामला है।