अभिषेक बनर्जी के घर रात 3 बजे पहुंची पुलिस! जबरन ताला तोड़कर आवास में घुसने का आरोप

Abhishek Banerjee’s residence Raid: पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। राज्य में एक नया राजनीतिक तूफ़ान खड़ा करने वाले नाटकीय घटनाक्रम में TMC के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी आवास पर रात 3 बजे पुलिस और केंद्रीय बालों के अधिकारी पहुंचे। पुलिस ने अभिषेक के कोलकाता स्थित आवास पर 4 घंटे से ज़्यादा समय तक छापेमारी की।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पुलिस और केंद्रीय बलों ने शनिवार को कथित वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के आवास पर छापेमारी की। कालीघाट के पटुआपारा इलाके में इस ऑपरेशन के दौरान भारी सुरक्षा व्यवस्था थी। सेंट्रल फोर्स ने इलाके की घेराबंदी कर रखी थी, जबकि कालीघाट और भवानीपुर पुलिस स्टेशनों के जवान तलाशी टीम की मदद कर रहे थे। पुलिस की अचानक कार्रवाई की खबर मिलने के बाद, पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी तुरंत अभिषेक के घर पहुंची।

पुलिस के अनुसार, अधिकारियों ने अभिषेक बनर्जी के कालीघाट स्थित घर का दरवाज़ा कई बार खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। बाद में घर से बाहर निकलने पर अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों ने ताला तोड़कर ज़बरदस्ती घर में प्रवेश किया और पूरे परिसर की तलाशी ली। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह तलाशी पश्चिम मेदिनीपुर जिले के सालबोनी पुलिस स्टेशन में दर्ज वित्तीय धोखाधड़ी के एक मामले की चल रही जांच से जुड़ी थी। हालांकि, उन्होंने आरोपों की प्रकृति या किस खास सबूत की तलाश की जा रही थी, इस बारे में और जानकारी देने से इनकार कर दिया।