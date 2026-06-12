  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. VIDEO : सचिन तेंदुलकर ने फ्लाइट में खेला क्रिकेट, लिखा- एटीट्यूड नहीं बदलना चाहिए, भले ऑल्टीट्यूड कुछ भी हो

VIDEO : सचिन तेंदुलकर ने फ्लाइट में खेला क्रिकेट, लिखा- एटीट्यूड नहीं बदलना चाहिए, भले ऑल्टीट्यूड कुछ भी हो

टीम इंडिया (Team India) के पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) परिवार के साथ फ्लाइट में क्रिकेट खेलते नजर आए। 53 साल के पूर्व भारतीय बल्लेबाज ने शुक्रवार को इसका 31 सेकेंड का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर किया। उन्होंने लिखा, कि'एटीट्यूड नहीं बदलना चाहिए, भले ऑल्टीट्यूड कुछ भी हो।'

By santosh singh 
Updated Date

नई दिल्ली। टीम इंडिया (Team India) के पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) परिवार के साथ फ्लाइट में क्रिकेट खेलते नजर आए। 53 साल के पूर्व भारतीय बल्लेबाज ने शुक्रवार को इसका 31 सेकेंड का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर किया। उन्होंने लिखा, कि’एटीट्यूड नहीं बदलना चाहिए, भले ऑल्टीट्यूड कुछ भी हो।’

पढ़ें :- वैभव सूर्यवंशी ने अब क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का सालों पुराना रिकॉर्ड कर दिया तबाह

वीडियो में सचिन उल्टे बल्ले से बेटी सारा तेंदुलकर (Daughter Sara Tendulkar) और बहू सानिया चंडोक (Bahu Sania Chandok) के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। सानिया गेंदबाजी करती दिखीं, जबकि उनकी एक गेंद पर सारा ने सचिन का कैच पकड़ लिया। इसके बाद तीनों हंसते नजर आए और इस हल्के-फुल्के पल का आनंद लेते दिखे।तेंदुलकर पिछले हफ्ते पालघर के गुहिर गांव पहुंचे थे। वहां उन्होंने बच्चों के बीच क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। सचिन ने खुद इसके फोटो शेयर किए थे।

पढ़ें :- VIDEO: क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को बर्थडे विश करने पहुंचा नन्हा मेहमान, भीड़ में बच्चे को गोद में पत्नी ने जताया प्यार

तेंदुलकर इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 शतक लगाने वाले इकलौते क्रिकेटर हैं। उन्होंने भारत के लिए 664 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। उनके नाम टेस्ट और वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड दर्ज हैं। तेंदुलकर ने 200 टेस्ट मैचों में 15,921 रन बनाए हैं, जबकि 463 वनडे में उनके नाम 18,426 रन हैं। सचिन ने एक टी-20 इंटरनेशनल मैच भी खेला है।

सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) दंतेवाड़ा दौरे के दौरान छिंदनार पहुंचे, जहां उन्होंने आदिवासी बच्चों से मुलाकात की और उनके साथ रस्सी खींच खेला। इस दौरान सिहाड़ी बीज की माला से उनका स्वागत किया गया। वे अपने परिवार के साथ प्राइवेट जेट से जगदलपुर एयरपोर्ट पहुंचे थे, जहां से सीधे छिंदनार आए।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

VIDEO : सचिन तेंदुलकर ने फ्लाइट में खेला क्रिकेट, लिखा- एटीट्यूड नहीं बदलना चाहिए, भले ऑल्टीट्यूड कुछ भी हो

VIDEO : सचिन तेंदुलकर ने फ्लाइट में खेला क्रिकेट, लिखा- एटीट्यूड नहीं...

IND vs AFG : रोहित-गिल करेंगे ओपनिंग और नंबर- 3 पर खेलेंगे ईशान किशन, जानिए पहले वनडे में कैसी होगी भारत की प्लेइंग इलेवन

IND vs AFG : रोहित-गिल करेंगे ओपनिंग और नंबर- 3 पर खेलेंगे...

Women's T20 World Cup 2026 : आज से विमेंस टी20 वर्ल्ड कप का आगाज, पहले मैच में ये दो टीमें होंगे आमने-सामने

Women's T20 World Cup 2026 : आज से विमेंस टी20 वर्ल्ड कप...

दांबुला में बार‍िश बनी व‍िलेन, अफगान‍िस्तान ने टीम इंड‍िया को 4 रनों से हराया, DLS से न‍िकला नतीजा

दांबुला में बार‍िश बनी व‍िलेन, अफगान‍िस्तान ने टीम इंड‍िया को 4 रनों...

ODI World Cup 2027 : वनडे विश्व कप कब से खेला जाएगा ? दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होगा आयोजन

ODI World Cup 2027 : वनडे विश्व कप कब से खेला जाएगा...

विराट-हार्दिक की गैरमौजूदगी के बीच राहत की खबर, धर्मशाला पहुंचे रोहित शर्मा

विराट-हार्दिक की गैरमौजूदगी के बीच राहत की खबर, धर्मशाला पहुंचे रोहित शर्मा