आज पाकिस्तान और श्रीलंका में से कौन होगा एशिया कप से बाहर? अब तक के आंकड़ों से समझें

PAK vs SL Asia Cup Match: एशिया कप 2025 के सुपर 4 स्टेज में मंगलवार को एक अहम मुकाबला खेला जाना है। जिसमें पाकिस्तान और श्रीलंका के लिए करो या मरो की स्थिति रहने वाली है। जीतने वाली टीम की फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें जिंदा रहेंगी, जबकि हारने वाली टीम बाहर हो जाएगी। दोनों टीमों ने इस स्टेज में अपने पहले मैच गंवा दिये हैं।

सुपर 4 स्टेज के पहले मैच गंवाने के बाद श्रीलंका और पाकिस्तान की टीमें दबाव में हैं। श्रीलंका को बांग्लादेश ने 4 विकेट से मात दी थी, जबकि भारत ने एक हाईवोल्टेज मैच में पाकिस्तान को 6 विकेट से धूल चटाई है। ऐसे में 23 सितंबर को अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेले जाने वाले मैच में पाकिस्तान और श्रीलंका की फाइनल की उम्मीदें दांव पर होंगी। इसके अलावा, दोनों टीमों की नजर नेट रन रेट को बेहतर करने की भी होगी।

टी20आई में किसका पलड़ा भारी

पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच अब तक खेले गए टी 20आई मैचों के आंकड़ों पर नजर डाले तो पाकिस्तान का पलड़ा भारी लगता है। दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 23 टी20आई मैच खेले जा चुके हैं। इस दौरान पाकिस्तान ने 13 बार जीत दर्ज की है, जबकि श्रीलंका ने 8 मैच जीते हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन-सी टीम मंगलवार को बाजी मारती है।

