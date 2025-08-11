पटना में दिनदहाड़े बैंक में घुसा लुटेरा, पिस्टल लेकर ज्वेलरी शॉप के स्टाफ से छिनने लगा पैसे, मचा हड़कंप

  1. हिन्दी समाचार
  पटना में दिनदहाड़े बैंक में घुसा लुटेरा, पिस्टल लेकर ज्वेलरी शॉप के स्टाफ से छिनने लगा पैसे, मचा हड़कंप

बिहार (Bihar) की राजधानी पटना (Patna) से बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल पटना में दिनदहाड़े बैंक परिसर में कल्याण ज्वेलर्स (Kalyan Jewellers) के कर्मचारियों से लूट का प्रयास हुआ और गोली भी चली। इस वारदात में कर्मचारियों ने पिस्टल से लैस अपराधी का डटकर मुकाबला किया और उसकी पिस्टल छीनी।

By संतोष सिंह 
Updated Date

पटना। बिहार (Bihar) की राजधानी पटना (Patna) से बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल पटना में दिनदहाड़े बैंक परिसर में कल्याण ज्वेलर्स (Kalyan Jewellers) के कर्मचारियों से लूट का प्रयास हुआ और गोली भी चली। इस वारदात में कर्मचारियों ने पिस्टल से लैस अपराधी का डटकर मुकाबला किया और उसकी पिस्टल छीनी। घटना बैंक के सीसीटीवी कैमरे (CCTV Cameras) में कैद हो गई।

पढ़ें :- सुशासन बाबू आपके राज में क्या हो रहा है? SIR विवाद के बीच बिहार में बना ‘डोनाल्ड ट्रंप’ का निवास प्रमाण पत्र, FIR दर्ज

मिली जानकारी के अनुसार पटना के बोरिंग रोड स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda) के एस के पूरी ब्रांच में सुबह 11:55 बजे कल्याण ज्वेलर्स के दो कर्मचारी बैंक में 18.5 लाख रुपये जमा कराने जा रहे थे। जैसे ही वे बैंक की सीढ़ी पर पहुंचे, एक अपराधी ने रुपयों से भरा बैग छीनने की कोशिश की। इस दौरान थोड़ी देर के लिए बैंक परिसर के हड़कंप मच गया। लेकिन, कर्मचारियों ने हिम्मत दिखाते हुए अपराधी का सामना किया। इस छीना-झपटी में एक राउंड गोली चली, जो दीवार में जाकर लगी। बावजूद इसके, कर्मचारियों ने हार नहीं मानी और अपराधी की पिस्टल छीन ली। अपराधी, अपनी पिस्टल और हेलमेट छोड़कर फरार हो गया। यह घटना दिनदहाड़े पटना के पॉश इलाके बोरिंग रोड में हुई, जिससे साफ पता चला है कि अपराधियों को पुलिस का डर नहीं रह गया है।

