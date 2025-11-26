Viral Video : प्रयागराज में गजब अजूबा हुआ, लड़के नहीं बल्कि लड़की वालों ने निकाली बारात

आज कल कुछ वायरल होते देर नहीं लगता है । पहले क्या था की एक दूसरे से बातें फैलती थी लेकिन जब से स्मार्टफोन आया है तब से हर बात फटाफट वायरल हो जाता है। आप अगर सोशल मीडिया यूजर हैं तो फिर आपने भी अब तक न जानें कितने सारे वायरल वीडियो देखे होंगे। अब उस लिस्ट में एक नया वीडियो शामिल करने का समय आ गया है। आइए उसके बारे में बताते हैं।

वायरल वीडियो में क्या दिखा?

इस वीडियो में कुछ अलग और अनोखा देखने को मिल रहा है। इसमें एक सजी हुई बारात नजर आ रही है। बारात में कई सारे बाराती डांस करते हुए तो कई खुशी से पैदल चलते हुए नजर आते हैं और सबसे पीछे दुल्हन नजर आती है। जी हां, इस बारात में दूल्हा नहीं बल्कि दुल्हन दिखाई देती है। वीडियो को बनाते हुए बंदा बोलता है, ‘आपने ऐसा वीडियो पहले कभी नहीं देखा होगा और ये पक्का वायरल होगा क्योंकि बारात लड़की वाले लेकर आ रहे हैं। प्रयागराज में गजब अजूबा हुआ है।’ इसके बाद वो दुल्हन को दिखाता है। वीडियो वायरल भी हो गया।

यहां देखें वायरल वीडियो

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर satya___jaiswal नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है। वीडियो में सबसे ऊपर लिखा है, ‘आपने बारात तो बहुत देखी होंगी पर ऐसी बारात कभी नहीं देखी होगी’ और लोकेशन प्रयागराज लिखा हुआ है।