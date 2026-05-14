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तेज रफ्तार ट्रक ने मासूम को रौंदा, गुस्साई महिला ने थाने में घुसकर सिपाही की कौलर पकड़ी

लौन से आई बारात की विदाई की तैयारी चल रही थी। इसी दौरान ट्रक चालक बच्चे को रौंदते हुए भाग निकला। पीछा कर रहे लोगों ने थाने के बाहर दोनों को पकड़कर पीटना शुरू कर दिया, लेकिन पुलिस ने बीच-बचाव कर उन्हें हिरासत में ले लिया। इससे लोगों का गुस्सा और बढ़ गया...

By हर्ष गौतम 
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Hamirpur: हमीरपुर जिले के मुस्करा थाना क्षेत्र में गुरुवार तड़के एक दर्दनाक हादसे ने शादी की खुशियों को मातम में बदल दिया। मामा की शादी में शामिल होने आया 10 साल का अनिकेत मैरिज लॉन के बाहर खड़ा था, तभी तेज रफ्तार ट्रक ने उसे कुचल दिया। हादसे में बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए बारातियों ने ट्रक का पीछा किया और करीब 4 किलोमीटर दूर मुस्करा थाने के बाहर चालक और खलासी को पकड़ लिया।

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बताया जा रहा है कि जालौन से आई बारात की विदाई की तैयारी चल रही थी। इसी दौरान ट्रक चालक बच्चे को रौंदते हुए भाग निकला। पीछा कर रहे लोगों ने थाने के बाहर दोनों को पकड़कर पीटना शुरू कर दिया, लेकिन पुलिस ने बीच-बचाव कर उन्हें हिरासत में ले लिया। इससे लोगों का गुस्सा और बढ़ गया।

बच्चे की मौसी ने गुस्से में थाने में सिपा​ही की कौलर पकड़ ली

बच्चे की मौसी ने गुस्से में थाने में सिपा​ही की कौलर पकड़ ली

देखते ही देखते बड़ी संख्या में परिजन और बाराती थाने पहुंच गए। कुछ लोग थाने के अंदर घुस गए और आरोपियों को सौंपने की मांग करने लगे। माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि बच्चे की मौसी ने गुस्से में एक हेड कॉन्स्टेबल का कॉलर तक पकड़ लिया। धक्का-मुक्की और हंगामा बढ़ने पर कई थानों की फोर्स बुलानी पड़ी। पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को हटाया, जिसके बाद नाराज लोगों ने मिर्जापुर हाईवे जाम कर दिया।

गुस्साए परिजनों ने हादसे के बाद मिर्जापुर हाईवे बंद कर दिया

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करीब तीन घंटे तक चले हंगामे के बाद पुलिस अधिकारियों ने लोगों को शांत कराया। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर चालक को हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

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