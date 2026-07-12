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WhatsApp पर मंगाया टिकट या उसका स्क्रीनशॉट नहीं माना जाएगा वैध और ऐसा करने पर लग सकता है जुर्माना

अगर आप ट्रेन के जनरल डिब्बे में सफर करने के लिए व्हाट्सऐप (WhatsApp) पर मंगाया गया टिकट या उसका स्क्रीनशॉट इस्तेमाल करते हैं, तो हो जाइए सावधान। रेलवे ने स्पष्ट कर दिया है कि चेकिंग के दौरान केवल रेल वन (Rail One) ऐप पर दिखने वाला ओरिजिनल डिजिटल टिकट (Original Digital Ticket) ही मान्य होगा।

By santosh singh 
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नई दिल्ली: अगर आप ट्रेन के जनरल डिब्बे में सफर करने के लिए व्हाट्सऐप (WhatsApp) पर मंगाया गया टिकट या उसका स्क्रीनशॉट इस्तेमाल करते हैं, तो हो जाइए सावधान। रेलवे ने स्पष्ट कर दिया है कि चेकिंग के दौरान केवल रेल वन (Rail One) ऐप पर दिखने वाला ओरिजिनल डिजिटल टिकट (Original Digital Ticket) ही मान्य होगा। किसी भी प्रकार का स्क्रीनशॉट, फोटो, पीडीएफ कॉपी या व्हाट्सऐप पर भेजा गया टिकट वैध नहीं माना जाएगा और ऐसा करने पर जुर्माना लग सकता है। वहीं दूसरी ओर इस नियम पर लोग नाराज भी नजर आ रहे हैं।

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रेलवे के नए नियमों के मुताबिक, डिजिटल अनरिजर्व्ड यानी जनरल टिकट केवल उसी मोबाइल फोन पर होना अनिवार्य है, जिससे उसे बुक किया गया था। इसके साथ ही, यात्रियों को ट्रेन के स्टेशन से छूटने से पहले ही यह डिजिटल टिकट खरीदना होगा। ट्रेन चलने के बाद की गई कोई भी बुकिंग अमान्य मानी जाएगी। यह स्पष्टीकरण तब आया है जब हाल ही में एक यात्री को मूल डिजिटल टिकट के बजाय व्हाट्सऐप स्क्रीनशॉट दिखाने पर जुर्माना लगाया गया था।

सोशल मीडिया पर दी जानकारी

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (South East Central Railway) ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर एक वीडियो साझा करते हुए लिखा है, ‘ रेल वन ऐप के माध्यम से बुक किया गया अनरिजर्व्ड टिकट केवल उसी रजिस्टर्ड मोबाइल पर वैध माना जाता है जिससे टिकट जारी किया गया था। यात्रा के दौरान उक्त मोबाइल के साथ एक फोटो पहचान पत्र ले जाना भी अनिवार्य है। व्हाट्सऐप, स्क्रीनशॉट या अन्य माध्यमों से प्राप्त टिकटों को वैध यात्रा प्राधिकरण नहीं माना जाता है।’

नए नियम पर भड़के लोग

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रेलवे के इस नए आदेश के बाद सोशल मीडिया पर यात्रियों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। लोगों का कहना है कि इस नियम से सबसे ज्यादा परेशानी बुजुर्गों और उन लोगों को होगी जो खुद ऐप चलाना नहीं जानते और अपने परिवार के सदस्यों से टिकट बुक करवाते हैं।

एक यूजर ने लिखा है, कि नियम ऐसे बनाइए जिसे सब इस्तेमाल कर सकें। बुजुर्गों को रेल वन या यूटीएस ऐप चलाना नहीं आता। क्या आप उनके बारे में सोचते भी हैं? यह व्यवस्था नहीं, बल्कि एक मुसीबत है। वहीं एक यूजर ने लिखा है कि अगर टीटीई आईडी प्रूफ चेक करता है तो क्या टिकट वैध मानी जाएगी?

 

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