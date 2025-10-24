एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह की अनूठी पहल, कटघर में युवाओं को अध्यात्म के जरिये युवाओं को नशे, अपराध ओर सामाजिक बुराई दूर करने की पहल

  1. हिन्दी समाचार
एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि कटघर क्षेत्र के कुछ हिस्से में युवा और छात्रों को नेशे की बढ़ते कदम समाज और उनके भविष्य के लिए चिंताजनक दिखाई पड़ रहे है. युवाओं के कदम नशे की धुन में अपराध की ओर तेजी बढ़ रहे है. जो कि आने वाले समय में घातक सिद्ध होंगे.

By Sushil Singh 
मुरादाबाद:- कटघर थाना क्षेत्र में अपराध नियंत्रण और नशे के दुष्प्रभावों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से एसपी सिटी ने अनुठी पहल करने जा रहे हैं. कटघर थाना क्षेत्र में रहने वाले खासकर युवा और छात्रों को नशे मुक्त कराने के लिए विशेष अभियान की रूप रेखा तैयार की है. उन्होंने इसकी जिम्मेदारी कटघर पुलिस को सौंपी है. हालांकि इसके नेतृत्व वह खुद करेंगे. कटघर पुलिस को अपने क्षेत्र नशीले पदार्थ बेचने वाले और नशे करने वालों की सूची तैयार करने के लिए कहा गया है. इसमें इस्कॉन जैसे धार्मिक संगठनों का भी सहयोग लिया जाएगा.

एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि कटघर क्षेत्र के कुछ हिस्से में युवा और छात्रों को नेशे की बढ़ते कदम समाज और उनके भविष्य के लिए चिंताजनक दिखाई पड़ रहे है. युवाओं के कदम नशे की धुन में अपराध की ओर तेजी बढ़ रहे है. जो कि आने वाले समय में घातक सिद्ध होंगे. उन्होंने बताया इसके लिए एक विशेष अभियान तैयारी की जा रही है. इसमें कटघर पुलिस की अहम भूमिका रहेगी. कटघर पुलिस से क्षेत्र में बिकने वाली शराब और अन्य नशीले पदार्थो की स्थानों और बेचने वालों के साथ ऐसे स्थानों पर रोज नशा करने वालों की सूची तैयार करने को कहा गया है. जिसमें पुलिस क्षेत्र में बढ़ती शाम के समय पुलिस गश्त को और अधिक सक्रिय कर दिया जाएगा. इस अभियान के तहत पुलिस केवल सख्ती ही नहीं, बल्कि समाज में सुधार लाने की दिशा में जागरूकता और अध्यात्म का सहयोग भी लेगी. एसपी सिटी ने बताया कि कटघर पुलिस नशे की चपेट में आ रहे युवाओं को अध्यात्म और सकारात्मक सोच की ओर प्रेरित करने के लिए इस्कॉन संस्था सहित अन्य धार्मिक संगठनों का सहयोग लेने की तैयारी कर रही है. इस्कॉन संस्था के सहयोग से गली-मोहल्लों में जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों को नशे से होने वाली सामाजिक और पारिवारिक हानियों के बारे में बताया जाएगा. पुलिस का उद्देश्य केवल अपराधियों को पकड़ना नहीं, बल्कि समाज को नशा मुक्त बनाना रहेगा. सुरक्षा की दृष्टि से शराब की दुकानों, होटलों और ठेलों के आसपास शाम से ही पुलिस पेट्रोलिंग शुरू कर दी जाएगी. सार्वजनिक स्थानों, गली-मोहल्लों और चौराहों पर चार से अधिक लोगों के समूह में मौजूद संदिग्ध व्यक्तियों की संघन चेकिंग की जाएगी. एसपी सिटी ने बताया कि पुलिस मकसद पूरा होने तक अभियान लगातार जारी रहेगा. पुलिस का प्रयास है कि समाज में नशे से दूर एक सकारात्मक वातावरण बने, जहां युवा अपनी ऊर्जा राष्ट्र और समाज निर्माण में लगाए. इस व्यापक अभियान से न केवल अपराधों में कमी आने की उम्मीद है, बल्कि समाज में अध्यात्म, अनुशासन और सामाजिक सद्भाव को भी बढ़ावा मिलेगा.

सुशील कुमार सिंह

मुरादाबाद

