सोशल मीडिया पर हुआ प्यार प्रेमी से मिलने बेटे को लेकर महिला पहुंच गई पाकिस्तान बार्डर, पुलिस ने बचाई जान

नई दिल्ली। सोशल मीडिया ने आज के युवाओं को नहीं गृहस्थी वाले लोगों की भी जिंदगी बरबाद कर रखी है। ताजा मामला पंजाब से निकल कर सामने आया है, जहां एक 9 साल के बेटे की मां को सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति से प्यार हो गया। इसके बाद महिला अपने बेटे को लेकर प्रेमी से मिलने के लिए पाकिस्तान बार्डर पहुंच गई। गनिमत इस बात की रही की पुलिस ने समय रहते महिला को तलाश लिया और उसे उसके परिजनों को सौंप दिया।

बता दे की पंजाब के अमृतसर जनपद के डबरा के पिछोर की रहने वाली एक शादीशुदा महिला ने एक साल पहले सोशल मीडिया के माध्यम से एक युवक से दोस्ती हुई। युवक ने खुद को अमृतसर का ही रहने वाला बताया था। धीर-धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई। युवक ने महिला से शादी के वादे भी किए, जिससे महिला उसके बहकावे में आ गई और तीन माह पहले पति को छोड़कर 9 वर्षीय बेटे को लेकर घर से निकल गई। महिला ने बेटे को पढ़ाने का बहाना बना कर घर से निकली थी। घर से निकलने के बाद महिला ने जब युवक से संमर्पक करना चाहा तो युवक का नंबर बंद था। कई दिनों बाद भी जब महिला युवक से संपर्क नहीं कर पाई। इस दौरान महिला कई दिनों तक हताश होकर अमृतसर, गुरदासपुर और भटिंडा में भटकती रही। इस परिजन भी महिला की तलाश में जुट गई और पुलिस में भी गुमशुदगी दर्ज कराई। भटकने दौरान महिला ने गुरुद्धारों में पनाह लिया। इस दौरान महिला की मुलाकात पाकिस्तान से सटे गांव खागर निवासी सतविंदर सिंह से हुई, जो पेशे से चालक है। सतविंदर ने मदद का भरोसा दिलाकर उसे और बेटे को अपने साथ खागर ले गया। तब से महिला वहीं पर सतविंदर के साथ रह रही थी।

बहोड़ापुर थाने के सिपहाी हवलदार जयराम यादव ने बताया कि कुलविंदर अपने साथ मोबाइल तो ले गई थी, लेकिन उसने पुराना सिम तोड़ दिया था। महिला कभी-कभी वाईफाई का सहारा लेती थी। जिस कारण उसकी इंस्टाग्राम आईडी सक्रिय थी। हवलदार ने अपनी पहचान छिपाकर इंस्टाग्राम पर हमदर्द बनकर उससे दोस्ती की और बातों का सिलसिला शुरू किया। भरोसे में लेने के बाद महिला ने खुलासा किया कि वह पाकिस्तान बॉर्डर के पास एक गांव में है, लेकिन कहनुवान आकर मिल सकती है। इस पर सिपाही ने महिला को मिलने के लिए बुलाया था। महिला के वहां पहुंचते ही पुलिस और उसके परिजनों ने उसकों पकड़ लिया। पुलिस ने महिला से पूछताछ करने के बाद उसे परिजनों के हवाले कर दिया।