भाजपा कार्यकर्ताओं ने बठिंडा एसएसपी के पास दर्ज कराई शिकायत, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने आरएसएस को बताया था सांप

नई दिल्ली। पंजाब के बठिंडा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। यह शिकायत असम में एक चुनावी रैली के दौरान उनके कथित सांप वाले बयान को लेकर की गई है। कार्यकर्ताओं ने खड़गे पर ऐसे बयान देने का आरोप लगाया है, जिनसे देश में अशांति फैल सकती है। पंजाब के भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश सचिव सुखपाल सिंह सरा ने बताया कि यह शिकायत बठिंडा के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को सौंपी गई है। शिकायत में कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है।

पूर्व प्रदेश सचिव सुखपाल सिंह सरा ने आरोप लगाते हुए बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने असम में एक चुनावी रैली के दौरान मुस्लिम समुदाय को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर कोई मुस्लिम नमाज़ पढ़ रहा हो और उसके पास से कोई सांप गुज़र जाए, तो उसे सबसे पहले उस सांप को मार देना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज के सांप आरएसएस और भाजपा के लोग हैं। अगर आप उन्हें नहीं मारेंगे, तो वे आपको खत्म कर देंगे। उन्होंने आगे दावा किया कि इस बयान से देश में अशांति फैलाने की उनकी मंशा साफ झलकती है। उन्होंने कहा कि इससे साफ पता चलता है कि देश में दंगे भड़काने की उनकी नीयत है। हमने बठिंडा के एसएसपी के पास मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। सरा ने यह भी कहा कि अगर पुलिस इस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो पार्टी हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगी। इससे पहले, कर्नाटक में भी भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने खड़गे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। यह विरोध असम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर उनके कथित ज़हरीला सांप वाले तंज को लेकर किया गया था। यह विरोध प्रदर्शन बुधवार को कर्नाटक के मांड्या स्थित एसपी कार्यालय के बाहर हुआ था। भाजपा कार्यकर्ताओं ने मांग की कि खड़गे को उनकी पार्टी और RSS के खिलाफ दिए गए बयानों के लिए गिरफ्तार किया जाए। इस बीच मंगलवार को असम BJP ने भी गुवाहाटी के वशिष्ठ पुलिस थाने में खड़गे के खिलाफ एक पुलिस शिकायत दर्ज कराई थी।