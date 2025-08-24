  1. हिन्दी समाचार
  सुरक्षा घेरा तोड़ राहुल गांधी को युवक ने चूमा, एसपीजी ने जड़ा थप्पड़, देखे वीडियो

सुरक्षा घेरा तोड़ राहुल गांधी को युवक ने चूमा, एसपीजी ने जड़ा थप्पड़, देखे वीडियो

नेता हो या अभिनेता उनके फैन हमेंशा उनके दीवाने होते है। रविवार को भी एक ऐसा ही नाजारा देखने को मिला, जब वोटर अधिकार यात्रा की रैली के दौरान एक युवक सुरक्षा घेरा तोड़ राहुल को चूम लिया। वह राहुल गांधी को चूम कर जैसे ही जाने लगा सुरक्षा घेरा में तैनात एसपीजी के जवान ने युवक को पकड़ लिया और थप्पड़ मार कर वहां से भगा दिया। इस घटना क्रम का ​वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे है। यह यात्रा पिछले आठ दिनों से चल रही है। रविवार को यह यात्रा पूर्णिया में थी। यात्रा की शुरुआत में राहुल गांधी ने पहले दो ​किलोमीटर तक बाइक चलाई। इस दौरान उनके पीछे बिहार के क्रांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम बैठे थे। वहीं दूसरी मोटर साइकिल पर तेजस्वी यादव अपने सुरक्षा कर्मी के साथ बैठे थे। यात्रा को आगे बढ़ाते हुए राहुल गांधी पूर्णिया से जब अररिया की तरफ जा रहे थे तब जलालगढ़ के पास एक ढाबे पर रूक की चाय भी पी और 20 मिनट तक कार्यकताओं से बात चीत भी की।

यहां से राहुल गांधी यात्रा को शुरू करते हुए आगे बढ़े तो एक युवक सुरक्षा घेरा को तोड़ते हुए राहुल गांधी के पास आ गया और उनके गालो पर चूमा ले लिया। यह देख सुरक्षा कर्मी तुरंत हरकत में युवक को पकड़ कर थप्पड़ जड़ दिया और धक्का देकर वहां से भगा दिया। यह घटना क्रम राहुल गांधी की सुरक्षा में एक बड़ी चूक मानी जा रही है। घटना का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग तरह तरह इस कमेंट कर रहे है। हजारों की संख्या में इस वीडियों को अभी तक लोग शेयर कर चुके है।

