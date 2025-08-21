  1. हिन्दी समाचार
  2. क्षेत्रीय
  3. ’18 साल से अधिक उम्र के लोगों का नहीं बनेगा आधार कार्ड…’ असम सरकार का बड़ा फैसला

’18 साल से अधिक उम्र के लोगों का नहीं बनेगा आधार कार्ड…’ असम सरकार का बड़ा फैसला

Assam cabinet's big decision on Aadhar card: असम मंत्रिमंडल ने गुरुवार को निर्णय लिया कि वह राज्य में वयस्कों को आधार कार्ड जारी करना बंद कर देगा, केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और चाय बागान समुदायों के सदस्यों को छोड़कर, जिन्हें एक और वर्ष का समय दिया जाएगा। दोपहर में कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इस फैसले की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह फैसला राज्य में आधार कार्ड की बढ़ती संख्या को देखते हुए और अवैध प्रवासियों द्वारा इस दस्तावेज़ तक पहुँच को रोकने के लिए एक "सुरक्षा उपाय" के रूप में लिया गया है।

By Abhimanyu 
Updated Date

Assam cabinet’s big decision on Aadhar card: असम मंत्रिमंडल (Assam Cabinet) ने गुरुवार को निर्णय लिया कि वह राज्य में वयस्कों को आधार कार्ड जारी करना बंद कर देगा, केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और चाय बागान समुदायों के सदस्यों को छोड़कर, जिन्हें एक और वर्ष का समय दिया जाएगा। दोपहर में कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इस फैसले की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह फैसला राज्य में आधार कार्ड की बढ़ती संख्या को देखते हुए और अवैध प्रवासियों द्वारा इस दस्तावेज़ तक पहुँच को रोकने के लिए एक “सुरक्षा उपाय” के रूप में लिया गया है।

पढ़ें :- IPS सतीश गोलचा बनाए गए दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर, वर्तमान में डीजी (जेल) की थी जिम्मेदारी

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (CM Himanta Biswa Sarma) ने कहा कि असम में आधार संतृप्ति 103% है, लेकिन एससी, एसटी और चाय बागान समुदायों में यह 96% है। उन्होंने कहा, “हमने यह फ़ैसला इसलिए लिया है क्योंकि, ख़ासकर पिछले एक साल में, हम सीमा पर देश में घुसने वाले बांग्लादेशियों को लगातार पकड़ रहे हैं। कल भी हमने उनमें से सात को वापस खदेड़ दिया। लेकिन हमें यकीन नहीं है कि हम उन सभी को पकड़ पाए हैं या नहीं। इसलिए हम एक ऐसी सुरक्षा व्यवस्था बनाना चाहते हैं जिससे कोई भी अवैध रूप से असम में प्रवेश न कर सके और आधार कार्ड लेकर भारतीय नागरिक के रूप में न रह सके। हम उस दरवाज़े को पूरी तरह से बंद करना चाहते हैं।”

सरमा ने कहा कि यह 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और चाय बागान समुदायों के सदस्यों को आधार कार्ड के लिए आवेदन करने और प्राप्त करने के लिए एक साल का अतिरिक्त समय मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह समय समाप्त होने के बाद, आधार कार्ड केवल “दुर्लभतम मामलों” में ही 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को जारी किए जाएँगे, और ये केवल जिला पुलिस और विदेशी न्यायाधिकरणों से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद उपायुक्तों द्वारा जारी किए जाएँगे।

असम के मुख्यमंत्री ने कहा, “यदि कोई व्यक्ति एक वर्ष के बाद भी किसी कारणवश पीछे रह जाता है, तो उसे संबंधित डीसी के पास आवेदन करना होगा, और डीसी सभी हितधारकों, जैसे पुलिस अधीक्षक, विदेशी न्यायाधिकरण से परामर्श करेगा तथा अत्यंत दुर्लभ मामलों में ही यह निर्णय दे सकेगा।”

पिछले महीने, एक और कैबिनेट बैठक के बाद, सरमा ने कहा था कि कैबिनेट राज्य में वयस्कों के लिए नए आधार कार्ड बनाने की नीति पर विचार कर रही है, जो केवल उपायुक्तों द्वारा जारी किए जाएँगे। उन्होंने कहा कि ऐसा “घुसपैठियों” को इस दस्तावेज़ का लाभ उठाने से रोकने के लिए किया जा रहा है। मौजूदा प्रक्रिया यह है कि आवेदन आधार केंद्रों पर किए जाते हैं, और जिला स्तर पर एडीसी या सर्किल अधिकारियों द्वारा सत्यापन किया जाता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि आवेदक उस विशेष जिले में रहता है या नहीं।

पढ़ें :- लॉन्च से पहले OnePlus Pad 3 की माइक्रोसाइट अमेजन और फ्लिपकार्ट पर लाइव, स्पेक्स हुए कंफर्म

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

IPS सतीश गोलचा बनाए गए दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर, वर्तमान में डीजी (जेल) की थी जिम्मेदारी

IPS सतीश गोलचा बनाए गए दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर, वर्तमान में...

'18 साल से अधिक उम्र के लोगों का नहीं बनेगा आधार कार्ड...' असम सरकार का बड़ा फैसला

'18 साल से अधिक उम्र के लोगों का नहीं बनेगा आधार कार्ड...'...

VIDEO-अमिताभ ठाकुर ने चुनाव आयुक्तों के अधिकार को हाईकोर्ट में दी चुनौती

VIDEO-अमिताभ ठाकुर ने चुनाव आयुक्तों के अधिकार को हाईकोर्ट में दी चुनौती

PM-CM और मंत्रियों को हटाने वाले विधेयक को लेकर कपिल सिब्बल केंद्र पर बरसे, बोले-इनका असली मकसद विपक्ष का खात्मा

PM-CM और मंत्रियों को हटाने वाले विधेयक को लेकर कपिल सिब्बल केंद्र...

ऑनलाइन गेमिंग विधेयक राज्यसभा से भी पारित, जानें विधेयक में दोषियों को सजा के क्या है प्रावधान?

ऑनलाइन गेमिंग विधेयक राज्यसभा से भी पारित, जानें विधेयक में दोषियों को...

पहले मुगलों ने फिर अंग्रेजों ने लूटा, जो बचा वह कांग्रेस-सपा ने तबाही का मंजर पैदा कर देश व प्रदेश के सामने खड़ा किया पहचान का संकट: सीएम योगी

पहले मुगलों ने फिर अंग्रेजों ने लूटा, जो बचा वह कांग्रेस-सपा ने...