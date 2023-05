Aaj ka Panchaang: चैत्र शुक्ल पक्ष द्वादशी, जाने राहुकाल का समय और शुभ नक्षत्रों के बारे में...

Aaj ka Panchaang: चैत्र शुक्ल पक्ष द्वादशी, अनला संवत्सर विक्रम संवत 2080, शक संवत 1945 (शोभकृत संवत्सर), चैत्र। द्वादशी तिथि 06:24 AM तक उपरांत त्रयोदशी। नक्षत्र मघा 07:24 AM तक उपरांत पूर्व फाल्गुनी। गण्ड योग 03:40 AM तक, उसके बाद वृद्धि योग। करण बालव 06:24 AM तक, बाद कौलव 07:18 PM तक, बाद तैतिल।