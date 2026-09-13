गोवा में AAP प्रमुख ने बनाया गोवा फर्स्ट गठबंधन: केजरीवाल बोले-यहां के लोगों को दो बार धोखा दिया गया, अब वे तीसरी बार धोखा नहीं खाएंगे

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने गोव विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा एलान किया है। साथ ही, कांग्रेस और भाजपा पर बड़ा हमला भी बोला है। गोवा विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने गोवा फॉरवर्ड पार्टी के साथ गठबंधन का एलान किया है। उन्होंने कहा कि, गोवा के लोगों को भाजपा और कांग्रेस के अलावा एक विकल्प चाहिए और ‘गोवा फर्स्ट’ उनके सामने एक मजबूत गैर-भाजपा, गैर-कांग्रेस गठबंधन के रूप में मौजूद है।

केजरीवाल ने कहा कि, गोवा के लोगों को एक असली विकल्प देने के लिए गोवा फॉरवर्ड पार्टी और आम आदमी पार्टी ने मिलकर “गोवा फर्स्ट” नाम का गठबंधन बनाया है। गोवा के लोगों को दो बार धोखा दिया गया है। अब वे तीसरी बार धोखा नहीं खाएंगे। चुनाव के दौरान भले ही बीजेपी और कांग्रेस आपस में लड़ती हों, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे वे एक हो जाती हैं, सौदे करती हैं और सरकार बनाने में एक-दूसरे की मदद करती हैं। गोवा को एक ऐसे असली विकल्प की ज़रूरत है जो सच में गोवा को सबसे पहले रखे।

उन्होंने आगे कहा, जब बीजेपी सरकार के आधे से ज़्यादा सदस्य कांग्रेसी हों, तो यह साफ़ है कि यह न तो बीजेपी की सरकार है और न ही कांग्रेस की। यह पैसे और माफ़िया की सरकार है, जहां “गोवा पहले” के बजाय “अपनी जेब पहले” को प्राथमिकता दी जाती है। बीजेपी नेता खुलेआम दावा करते हैं कि छह सीटों के साथ भी वे सरकार बना सकते हैं। कैसे? कांग्रेस के समर्थन से। गोवा की जनता बेहतर की हक़दार है। वे बदलाव चाहते हैं।

केजरीवाल ने कहा, अब तक, गोवा के लोगों के पास BJP और कांग्रेस के अलावा कोई खास विकल्प नहीं था। “गोवा फर्स्ट” एक मज़बूत, भरोसेमंद और BJP-कांग्रेस से अलग विकल्प देकर इस स्थिति को बदलता है। BJP को बहुमत मिलने की संभावना कम है, जबकि कांग्रेस के विधायक एक बार फिर पाला बदलकर BJP की सरकार बनवा सकते हैं। “गोवा फर्स्ट” लोगों को एक भरोसेमंद विकल्प देता है। हम अपने दम पर जीतेंगे और गोवा के लोगों के प्रति समर्पित सरकार बनाएंगे।