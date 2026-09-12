  1. हिन्दी समाचार
  2. अपराध
  3. चूरू में सालासर सीकर रोड पर हादसा, पहले मंदिर पहुंचने की चाह में आगे निकले तीन श्रद्धालुओं को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, मौत

चूरू में सालासर सीकर रोड पर हादसा, पहले मंदिर पहुंचने की चाह में आगे निकले तीन श्रद्धालुओं को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, मौत

राजस्थान के चुरू में सालासर बालाजी धाम के पास शुक्रवार रात एक भीषण और दर्दनाक सड़क दुर्घटना हो गया। सालासर मंदिर से महज एक किलोमीटर पहले, एक अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने तीन पैदल यात्रियों को कुचल दिया। इस दर्दनाक हादसे की सूचना मिलते ही सालासर थाना पुलिस मौके पर पहुंची।

By Sushil Sah 
Updated Date

चूरू। राजस्थान के चुरू में सालासर बालाजी धाम के पास शुक्रवार रात एक भीषण और दर्दनाक सड़क दुर्घटना हो गया। सालासर मंदिर से महज एक किलोमीटर पहले, एक अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने तीन पैदल यात्रियों को कुचल दिया। बता दें कि टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, तीनों मृतक नागौर जिले के जायल के रहने वाले थे। मृतकों की पहचान 27 वर्षीय राजेश भार्गव, 29 वर्षीय नटवर भार्गव और 24 वर्षीय विक्रम भार्गव के रूप में हुई है।

पढ़ें :- सत्य निकेतन इमारत हादसा, पीजी ऑपरेटर सुधांशु और ठेकेदार सानोज गिरफ्तार, बिल्डिंग को तोड़ने की कार्रवाई जारी

पहले पहुंचने की चाह बनी काल

सूत्रों से मिली प्राप्त जानकारी के मुताबिक, तीनों युवक करीब 80 श्रद्धालुओं के एक जत्थे के साथ 10 सितंबर को जायल से सालासर के लिए पैदल रवाना हुए थे। बीते शुक्रवार रात को पूरा संघ सालासर से करीब 11 किलोमीटर दूर गनेरी गांव में विश्राम के लिए रुका था। लेकिन, ये तीनों युवक अपने साथियों से पहले, मंदिर पहुंचने की चाह में रात को ही आगे निकल पड़े। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिसस्टेट हाईवे 7 पर लक्ष्मी होटल के समीप अज्ञात वाहन ने इन्हें अपनी चपेट में ले लिया।

इस दर्दनाक हादसे की सूचना मिलते ही सालासर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने तीनों शवों को स्थानीय सरकारी अस्पताल की मूर्दाघर में रखवाया है और साथ ही परिजनों को सूचित भी कर दिया गया है। फिलहाल, पुलिस टक्कर मारकर भागने वाले अज्ञात वाहन और चालक की तलाश के लिए घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी (CCTV) फुटेज खंगाल रही है।

पढ़ें :- दिल्ली विश्वविद्यालय के हर कॉलेज में हॉस्टल सुविधा मामले में हाई कोर्ट ने अर्जेंट लिस्टिंग से किया इनकार
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

चूरू में सालासर सीकर रोड पर हादसा, पहले मंदिर पहुंचने की चाह में आगे निकले तीन श्रद्धालुओं को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, मौत

चूरू में सालासर सीकर रोड पर हादसा, पहले मंदिर पहुंचने की चाह...

दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर 5 किलो गांजे के साथ यात्री गिरफ्तार, बैंकॉक बैग में छिपाकर ला रहा था खेप

दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर 5 किलो गांजे के साथ यात्री गिरफ्तार,...

एक्ट्रेस अमीषा पटेल की मां के घर से 5 लाख के डायमंड के कंगन चोरी, आरोपी गिरफ्तार, जानिए क्या है पूरा मामला?

एक्ट्रेस अमीषा पटेल की मां के घर से 5 लाख के डायमंड...

जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबलों की आतंक के खिलाफ बड़ी कामयाबी, भद्रवाह में जैश-ए-मोहम्मद के कमांडर को किया ढेर, एम4 राइफल बरामद

जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबलों की आतंक के खिलाफ बड़ी कामयाबी, भद्रवाह में जैश-ए-मोहम्मद...

'यादव मुसलमान होता तो एनकाउंटर...' कौन हैं काजल निषाद, जो गोंडा हत्याकांड पर पुलिस से भिड़ गईं?

'यादव मुसलमान होता तो एनकाउंटर...' कौन हैं काजल निषाद, जो गोंडा हत्याकांड...

देहरादून में स्वतंत्रता सेनानी आश्रित कोटे में फर्जीवाड़े का खुलासा, चार MBBS दाखिले रद्द

देहरादून में स्वतंत्रता सेनानी आश्रित कोटे में फर्जीवाड़े का खुलासा, चार MBBS...