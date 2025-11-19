एक्ट्रेस अदिति मुखर्जी की सड़क हादसे में मौत, ग्रेटर नोएडा के अस्लताल में ली आखिरी सांस

भारतीय मनोरंजन जगत एक बहुत दुखद खबर सामने आई है यहां फेमस थिएटर एक्ट्रेस अदिति मुखर्जी की सड़क हादसे में मौत हो गई है। अदिति के निधन की खबर से पूरे थिएटर जगत में मातम पसर गया है। अदिति मुखर्जी के साथ ये हादसा 16 नवंबर की रात को हुआ था। अदिति घर से नोएडा की गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में होने वाले थिएटर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए निकली थी, तभी रास्ते में उनकी कैब को एक तेज रफ्तार गाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी। अदिति फेमस एक्टर आशुतोष राणा के साथ काम कर चुकी हैं।

अदिति के साथ कब हुआ हादसा?

अदिति मुखर्जी के भाई अरिदम मुखर्जी ने बताया कि एक्ट्रेस 16 नवंबर की रात को गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी जा रही थी, जहां अदिति एक थिएटर प्रोग्राम में शामिल होने वाली थी। यूनिवर्सिटी जाते वक्त गौतमबुद्ध नगर के थाना नॉलेज पार्क एरिया के पास अदिति की कैब को एक तेज रफ्तार गाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में वो गंभीर रूप से घायल हो गईं।

ग्रेटर नोएडा के अस्पताल में ली आखिरी सांस

इस भयानक हादसे के बाद तुरंत अदिति मुखर्जी को ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अदिति की दर्दनाक मौत की खबर ने उनके परिवार सहित पूरे थिएटर जगत को सदमे में डाल दिया. थिएटर प्रोग्राम के बीच में अदिति को श्रद्धांजलि भी दी गई.

कौन थीं अदिति मुखर्जी?

एक्ट्रेस अदिति मुखर्जी अपने भाई अरिदम मुखर्जी के साथ दिल्ली के महिपालपुर में रहती थीं. अदिति मूल रूप से ओडिशा की रहने वाली थीं, और उनका परिवार भी वहीं रहता है. वह अस्मिता थिएटर की पूर्व छात्रा थीं. अस्मिता थिएटर के डायरेक्टर अरविंद गौर ने सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट शेयर किया और अदिति के निधन की जानकारी दी. अदिति थिएटर के 2022 बैच की एक टैलेंटेड स्टूडेंट थीं. उन्होंने बॉलीवुड एक्टर आशुतोष राणा और राहुल भूचर के साथ नाटक ‘हमारे राम’ में काम किया है.