Adult Star Vitoria Beatriz Passes Away : एडल्ट एक्ट्रेस विटोरिया बीट्रिज ने 28 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा, फैंस में शोक की लहर

नई दिल्ली: एडल्ट इंडस्ट्री (Adult Industry) से पिछले कुछ समय से लगातार दुखद ख़बरें सामने आ रही है। हाल ही में एक एडल्ट स्टार विटोरिया बीट्रिज (Adult Star Vitoria Beatriz) की मौत हुई थी। वहीं अब एक और एडल्ट स्टार ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। हम जिस एडल्ट स्टार की बात कर रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि ब्राजील की जानी-मानी एडल्ट फिल्म एक्ट्रेस विटोरिया बीट्रिज (Adult film actress Vitoria Beatriz) है। विटोरिया ने महज 28 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है। बताया जा रहा है कि, विटोरिया की तबीयत ख़राब थी और बीते कई दिनों ने अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। विटोरिया ने अस्पताल में ही अंतिम सांस ली। हालांकि, परिवार ने उनकी मौत की वजह साझा नहीं की।

मिली जानकारी के अनुसार विटोरिया बीट्रिज (Vitoria Beatriz) , पेरू की मशहूर कंपनी Inka Productions के साथ अपने काम के लिए जानी जाती थीं।उनकी लोकप्रियता सोशल मीडिया पर भी काफी थी और हजारों फैन्स उनके कंटेंट को फॉलो करते थे। उनके इंस्टाग्राम पेज पर कुछ दिन पहले परिवार की ओर से एक भावुक अपील की गई थी, जिसमें प्रार्थनाओं की मांग की गई थी। पोस्ट में लिखा गया था, कि विटोरिया अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। हम परिवार के रूप में फिलहाल ज्यादा जानकारी साझा नहीं करना चाहते, बस इतना जान लें कि वह देखभाल और प्यार से घिरी हुई हैं।

विटोरिया के निधन की पुष्टि होने के बाद उनके फैंस और दोस्तों को बड़ा झटका लगा है। विटोरिया के दोस्त और फैंस उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। विटोरिया के एक फैन ने लिखा कि उन्होंने हमें अपनी हंसी, गर्मजोशी और पॉजिटिव एनर्जी से हमेशा खुश किया। उन्हें भूल पाना मुश्किल है। Inka Productions ने भी एक बयान जारी करते हुए उन्हें याद किया। बयान में कहा गया​ कि उनकी खुशी और जो ऊर्जा वह लेकर आती थीं, उसने हम सभी पर गहरी छाप छोड़ी।