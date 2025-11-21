बेटा पैदा होने पर दोस्तों ने किया मजाक, युवक ने पत्नी की गला रेतकर कर दी हत्या, प्राईवेट पार्ट पर किए गंभीर वार

  1. हिन्दी समाचार
By Satish Singh 
Updated Date

पटना। बिहार के कटिहार जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आ रही है। एक युवक ने शक के आधार पर अपनी पत्नी का गला रेतकर कर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक युवक की पत्नी को बेटा पैदा हुआ था, जिस पर युवक ने दोस्तो ने उस मजाक कर दिया। इस युवक को गुस्सा आ गया और उसने घर जाकर पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी।

बता दे कि बिहार के कटिहार जिले के अबादपुर थाना क्षेत्र के नारायणगांव निवासी मौसमी पुत्री षष्टी दास की शादी आजमनगर थाना क्षेत्र के जलकी गांव निवासी सुकुमार दास से हुई थी। षष्टी दास ने बताया कि बेटी और दामाद को पहला बेटा हुआ था, जिस रंग काला है। वहीं तीन माह पहले बेटी को एक बेटा हुआ, जिसका रंगा गोरा था। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक था। इसके बाद दामाद सुकुमार के दोस्त और पड़ोसी उससे मजाक करने लगे की तुम्हारा रंगा काला है तो बेटा कैसे गोरा पैदा हो गया। यह बात सुकुमार के मन में बैठ गई और वह पत्नी मौसमी पर शक करने लगा। सुकुमार ने कई बार बेटी के मारपीट कर उससे हमेंशा पूछता था​ कि यह बेटा किसका है, जिस पर बेटी हमेंशा कहती थी यह बेटा तुम्हारा ही है। कुछ दिनों पहले जब हालात और बिगड़ गए तो बेटी मायके रहने आ गई। दो दिन पहले दामाद सुकुमार भी घर आ गया। इस दौरान परिवार के सदस्यों ने उसे समझाया कि गोरा काला कोई भी पैदा हो सकता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जिससे शक किया जा सके।

बीती रात खाना खाने के बाद सभी अपने कमरों में सोने चले गए और बेटी दामाद भी अपने कमरे में सोने चले गए। देर रात दामाद सुकुमार ने बेटी का गला रेल कर हत्या कर दी और उसके प्राईवेट पार्ट पर गंभीर वार भी किए। अगले दिन सुबह उठा तो देखा कि बेटी के कमरे का दरवाजा खुला हुआ है और उसका छोटा बेटा रो रहा है। कमरे के अंदर जा कर देखा तो बेटी का शव बिस्तर पर खून से लथपथ पड़ा हुआ था और दामाद सुकुमार मौके से फरार हो गया था। परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और पिता षष्टी दास के तहरीर पर पति सुकुमार पर हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस फरार आरोपी पति की तालाश दबिश दे रही है।

 

