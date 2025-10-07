  1. हिन्दी समाचार
  3. भारत के बाद ब्राजील ने भी साफ कह दिया टैरिफ नहीं हटा तो नहीं होगी आपसी आर्थिक साझेदारी

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के देशों पर टैरिफ लगा दिया है। अमेरिका ने सबसे ज्यादा भारत पर 100 प्रतिशत, चीन पर 50 प्रतिशत और ब्राजील पर 40 प्रतिशत टैरिफ लगाया है। अमेरिका ने भारत पर रूस से तेल खरीदने के कारण सबसे अधिक टैरिफ लगाया है।

नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) ने दुनिया भर के देशों पर टैरिफ लगा दिया है। अमेरिका ने सबसे ज्यादा भारत पर 100 प्रतिशत, चीन पर 50 प्रतिशत और ब्राजील पर 40 प्रतिशत टैरिफ लगाया है। अमेरिका ने भारत पर रूस (Russia) से तेल खरीदने के कारण सबसे अधिक टैरिफ लगाया है। अमेरिका ने कई बार भारत को इसके लिए धमकी भी दी थी, लेकिन भारत अमेरिका की धमकियों से डरा नहीं और रूस से तेल खरीदना जारी रखा। वहीं भारत के बाद ब्राजील (Brazil) ने भी साफ शब्दों में जवाब दे दिया है।

ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा (Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva) ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को याद दिलाया कि ब्राजील ने अमेरिका से बहुत अधिक सामान खरीदा है। इसका सीधा फायदा अमेरिक के निर्यातकों (exporters) को हुआ है। उन्होने अमेरिका के राष्ट्रपति को साफ तौर पर कहा कि अगर ब्राजील के साथ आर्थिक साझेदारी मजबूत करनी है तो पहले अमेरिका को 40 प्रतिशत टैरिफ को हटाना होगा। सोमवार को ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने ट्रंप से बीच फोन पर बातचीत हुई थी। इस दौरान उन्होने कहा कि ब्राजील निष्पक्ष व्यापार (fair trade) का समर्थन करता है। हम साझेदारी करने को तैयार है, बय शर्त है कि हमें समान व्यवहार मिले। अमेरिका ने अगर 40 प्रतिशत टैरिफ नहीं हटाया तो हमारे उद्योग और किसान बुरी तरह प्रभावित होंगे। लूला का यह बयान न सिर्फ आर्थिक बल्कि राजनीतिक संदेश भी है। वह यह दिखाना चाहते हैं कि ब्राजील अमेरिका का सहयोगी रहते हुए भी अपनी आर्थिक संप्रभुता पर समझौता नहीं करेगा। फोन पर बातचीत के दौरान लूला ने ट्रंप को बेलेम में होने वाले आगामी जलवायु शिखर सम्मेलन (climate summit) में भाग लेने के लिए भी आमंत्रित किया है।

 

