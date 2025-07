PM मोदी के भाषण के बाद ट्रंप ने फिर किया सीजफायर कराने का दावा, बोले- भारत ने मेरे अनुरोध पर पाकिस्तान के साथ युद्ध समाप्त किया

India-Pakistan ceasefire controversy: लोकसभा में मंगलवार को ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि किसी भी देश के नेता ने भारत से ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। लेकिन, पीएम मोदी के इस बयान के कुछ ही घंटों बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक फिर भारत-पाकिस्तान के बीच सीजफायर में अपनी भूमिका की बात कही। जिसको लेकर कांग्रेस के नेताओं ने पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है।

दरअसल, विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत कई विपक्ष नेता भारत-पाकिस्तान के बीच सीजफायर में अमेरिकी के हस्तक्षेप को लेकर सवाल खड़े करते रहे हैं। जिसको लेकर पीएम मोदी ने मंगलवार को लोकसभा में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी देश के नेता ने भारत से ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। 9 मई की रात को, अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने मुझसे 3-4 बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन मैं सशस्त्र बलों के साथ बैठकों में व्यस्त था। उन्होंने कहा कि जब मैंने उन्हें वापस कॉल किया, तो अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने मुझे पाकिस्तान की ओर से बड़े हमले की चेतावनी दी।

हालांकि, कुछ घंटों बाद ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि भारत ने उनके अनुरोध पर पाकिस्तान के साथ युद्ध समाप्त किया। ट्रंप ने मीडिया से बातचीत में कहा, “हां, मुझे ऐसा ही लगता है। भारत मेरा मित्र है। उन्होंने मेरे अनुरोध पर पाकिस्तान के साथ युद्ध समाप्त कर दिया…भारत के साथ समझौता अभी अंतिम रूप से तय नहीं हुआ है। भारत एक अच्छा मित्र रहा है, लेकिन भारत ने मूलतः किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक शुल्क वसूले हैं।”

युद्ध विराम कराने के ट्रंप के हालिया बयान को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “ट्रंप मोदी के चारों ओर साँप की तरह लिपटे हुए हैं। और कल राहुल गांधी ने उन्हें इस झंझट से निकलने का एक बेहतरीन मौका दिया। यूँ कह लीजिए कि ट्रंप युद्धविराम के बारे में झूठ बोल रहे थे। सीधी बात है, है ना? लेकिन नहीं। मोदी को राहुल जी की सलाह मानने से एलर्जी है। और लीजिए, आज साँप वापस आ गया है, पहले से भी ज़्यादा कसकर लिपटा हुआ, मोदी के कान में कड़वी सच्चाई फुफकार रहा है।”

Trump is coiled around Modi like a snake. And yesterday, @RahulGandhi handed him the perfect chance to wriggle out of the mess. Just say Trump was lying about the ceasefire.

Simple, right? But no. Modi is allergic to taking Rahul ji’s advice. And voilà, today the snake is back,… https://t.co/4y4y1VG6pk

— Pawan Khera 🇮🇳 (@Pawankhera) July 30, 2025