Raina Indian Restaurant : क्रिकेट से संन्यास के बाद सुरेश रैना ने इस देश में खोला रेस्टोरेंट, खाना बनाते हुए फोटोज वायरल

नई दिल्ली। भारत के पूर्व क्रिकेटर (Former cricketer of india) और बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज सुरेश रैना (Suresh Raina) को कौन नहीं जानता। सुरेश रैना कई बार भारत की जीत में अहम योगदान दिया। वहीं, भारत के पूर्व कप्तान एमएस धोनी और सुरेश रैना की दोस्ती की लोग मिसाल देते हैं। जब 2020 में धोनी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट (international cricket) से संन्यास का ऐलान किया था कुछ ही घंटों बाद रैना ने भी संन्यास का ऐलान कर दिया था।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट (International Cricket) और आईपीएल (IPL) से संन्यास (Retired) ले चुके पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना (Former Indian cricketer Suresh Raina) की ताजा तस्वीरें सामने आयीं हैं। जिसमें वह एक रेस्टोरेंट में खाना बनाते दिख रहे हैं। दरअसल, सुरेश रैना ने नीदरलैंड्स की राजधानी एम्सटर्डम में रेस्टोरेंट शुरू किया है, जिसका नाम रैना इंडियन रेस्टोरेंट (Raina Indian Restaurant) रखा गया है। जिसकी जानकारी रैना ने अपने ट्विटर हैंडल से फोटो साझा कर दी है।

I am absolutely ecstatic to introduce Raina Indian Restaurant in Amsterdam, where my passion for food and cooking takes center stage! 🍽️ Over the years, you’ve seen my love for food and witnessed my culinary adventures, and now, I am on a mission to bring the most authentic and… pic.twitter.com/u5lGdZfcT4

— Suresh Raina🇮🇳 (@ImRaina) June 23, 2023