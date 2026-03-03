खाड़ी देशों के बाद अब अमेरिका पर होगा ईरान का सीधा हमला! US इंटेलिजेंस ने दी चेतावनी

Iranian attack will focus on America : यूएस-इजरायल की ओर से ईरान पर किए हमले के बाद पूरा मिडिल ईस्ट भयंकर युद्ध के चपेट में हैं। ईरान, इराकी मिलिशिया और हिज्बुल्ला के साथ मिलकर इजरायल व खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बना रहा है। इस बीच, रॉयटर्स द्वारा रिव्यू किए गए एक यूएस इंटेलिजेंस असेसमेंट के अनुसार, ईरान और उसके प्रॉक्सी सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की हत्या के जवाब में यूएस को टारगेट करके हमले कर सकते हैं।

होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के इंटेलिजेंस एंड एनालिसिस ऑफिस द्वारा 28 फरवरी को किए गए थ्रेट असेसमेंट में कहा गया है कि ईरान और उसके प्रॉक्सी “शायद” यूनाइटेड स्टेट्स पर टारगेटेड हमलों का खतरा पैदा कर सकते हैं, हालांकि बड़े पैमाने पर फिजिकल हमले की संभावना नहीं है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि, अभी के लिए, सबसे बड़ी चिंता ईरान से जुड़े “हैक्टिविस्ट” द्वारा साइबर जवाबी कार्रवाई है। इसमें वेबसाइट को खराब करने और US नेटवर्क के खिलाफ डिस्ट्रिब्यूटेड डिनायल-ऑफ-सर्विस (DDoS) अटैक जैसे छोटे लेकिन नुकसान पहुंचाने वाले ऑपरेशन शामिल हो सकते हैं।

DHS के असेसमेंट में कहा गया, “हालांकि बड़े पैमाने पर फिजिकल अटैक की उम्मीद नहीं है, लेकिन ईरान और उसके प्रॉक्सी शायद होमलैंड में टारगेटेड हमलों का लगातार खतरा पैदा कर रहे हैं, और अगर अयातुल्ला की मौत की रिपोर्ट कन्फर्म होती है, तो वे लगभग निश्चित रूप से जवाबी कार्रवाई – या एक्शन की मांग – बढ़ा देंगे।” होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम ने एक बयान में कहा, “मैं अपने फेडरल इंटेलिजेंस और लॉ एनफोर्समेंट पार्टनर्स के साथ सीधे कोऑर्डिनेशन में हूं, क्योंकि हम होमलैंड के लिए किसी भी संभावित खतरे पर करीब से नज़र रख रहे हैं और उसे नाकाम कर रहे हैं।”