Achievement: अग्नि प्राइम मिसाइल का पहली बार रेल लॉन्चर से सफल परीक्षण

भारत ने एक बड़ा कदम उठाया है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (डीआरडीओ) ने इंटरमीडिएट रेंज अग्नि-प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया।ये नई पीढ़ी की मिसाइल रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से छोड़ी गई। यह पहली बार है जब खास डिजाइन वाली रेल लॉन्चर से मिसाइल दागी गई। इस एचीवमेंट के बाद भारत को उन चुनिंदा देशों में शामिल किया जाएगा । जिनके पास ‘कैनिस्टराइज्ड’ लॉन्च सिस्टम है, जो रेल नेटवर्क पर चलते हुए मिसाइल छोड़ सकता है।

अग्नि-प्राइम क्या है?नए जनरेशन की सुपर मिसाइल

अग्नि-प्राइम अग्नि सीरीज की सबसे मॉडर्न मिसाइल है। यह इंटरमीडिएट रेंज (मध्यम दूरी) वाली है, जो 2000 किलोमीटर तक निशाना साध सकती है। इसमें कई एडवांस्ड फीचर्स हैं…

सटीक निशाना: उन्नत नेविगेशन सिस्टम से दुश्मन के ठिकाने को सटीक मार सकती है।

तेज रिएक्शन: छोटे समय में लॉन्च हो सकती है, भले ही कम दिखाई दे।

मजबूत डिजाइन: कैनिस्टर (बंद बॉक्स) में रखी जाती है, जिससे धूप या बारिश न लगे। यह मिसाइल भारत की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड (एसएफसी) के लिए बनी है।

रेल लॉन्चर की खासियत

कहीं भी, कभी भी हमला इस परीक्षण की सबसे बड़ी बात रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर है. यह खास डिजाइन वाला सिस्टम है, जो… रेल नेटवर्क पर बिना किसी तैयारी के चल सकता है। क्रॉस कंट्री मोबिलिटी देता है, यानी जंगल, पहाड़ या मैदान में आसानी से ले जाया जा सकता है।

कम समय में लॉन्च: रुकते ही मिसाइल दाग सकता है.

कम विजिबिलिटी में काम: धुंध या रात में भी सुरक्षित. पहले मिसाइलें फिक्स्ड साइट्स से दागी जाती थीं, लेकिन यह लॉन्चर दुश्मन को चकमा दे सकता है. रेल पर चलते हुए लॉन्च करने की क्षमता से भारत की मिसाइल ताकत कई गुना बढ़ गई।

परीक्षण की सफलता: भारत का गौरव

डीआरडीओ, एसएफसी और भारतीय सेनाओं ने मिलकर यह परीक्षण किया। इस सफलता के बाद देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी। उन्होंने कहा कि अग्नि-प्राइम के सफल टेस्ट से भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया, जिनके पास रेल नेटवर्क पर चलते हुए कैनिस्टर लॉन्च सिस्टम है। यह परीक्षण भारत की ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजना का हिस्सा है। अग्नि सीरीज की यह छठी मिसाइल है, जो पहले से ही सेना में तैनात हैं

क्यों महत्वपूर्ण है यह परीक्षण?

रणनीतिक ताकत: दुशमन को जवाब देने की क्षमता

सुरक्षा बढ़ेगी: सीमाओं पर तेज रिएक्शन, घुसपैठ रोकेगी।

वैश्विक स्तर: अमेरिका, रूस जैसे देशों के साथ भारत की बराबरी।