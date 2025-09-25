  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. Achievement: अग्नि प्राइम मिसाइल का पहली बार रेल लॉन्चर से सफल परीक्षण

Achievement: अग्नि प्राइम मिसाइल का पहली बार रेल लॉन्चर से सफल परीक्षण

भारत ने एक बड़ा कदम उठाया है।  डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (डीआरडीओ) ने इंटरमीडिएट रेंज अग्नि-प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया।ये  नई पीढ़ी की मिसाइल रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से छोड़ी गई।  यह पहली बार है जब खास डिजाइन वाली रेल लॉन्चर से मिसाइल दागी गई।  इस एचीवमेंट के बाद भारत को उन चुनिंदा देशों में शामिल  किया जाएगा । जिनके पास 'कैनिस्टराइज्ड' लॉन्च सिस्टम है, जो रेल नेटवर्क पर चलते हुए मिसाइल छोड़ सकता है।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

भारत ने एक बड़ा कदम उठाया है।  डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (डीआरडीओ) ने इंटरमीडिएट रेंज अग्नि-प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया।ये  नई पीढ़ी की मिसाइल रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से छोड़ी गई।  यह पहली बार है जब खास डिजाइन वाली रेल लॉन्चर से मिसाइल दागी गई।  इस एचीवमेंट के बाद भारत को उन चुनिंदा देशों में शामिल  किया जाएगा । जिनके पास ‘कैनिस्टराइज्ड’ लॉन्च सिस्टम है, जो रेल नेटवर्क पर चलते हुए मिसाइल छोड़ सकता है।

पढ़ें :- भारत ने रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से अग्नि-प्राइम मिसाइल का किया सफल परीक्षण, रक्षामंत्री ने DRDO को दी बधाई

 अग्नि-प्राइम क्या है?नए जनरेशन की सुपर मिसाइल

अग्नि-प्राइम अग्नि सीरीज की सबसे मॉडर्न मिसाइल है। यह इंटरमीडिएट रेंज (मध्यम दूरी) वाली है, जो 2000 किलोमीटर तक निशाना साध सकती है।  इसमें कई एडवांस्ड फीचर्स हैं…

 सटीक निशाना: उन्नत नेविगेशन सिस्टम से दुश्मन के ठिकाने को सटीक मार सकती है।

 तेज रिएक्शन: छोटे समय में लॉन्च हो सकती है, भले ही कम दिखाई दे।

मजबूत डिजाइन: कैनिस्टर (बंद बॉक्स) में रखी जाती है, जिससे धूप या बारिश न लगे।  यह मिसाइल भारत की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड (एसएफसी) के लिए बनी है।

रेल लॉन्चर की खासियत

कहीं भी, कभी भी हमला इस परीक्षण की सबसे बड़ी बात रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर है. यह खास डिजाइन वाला सिस्टम है, जो… रेल नेटवर्क पर बिना किसी तैयारी के चल सकता है।  क्रॉस कंट्री मोबिलिटी देता है, यानी जंगल, पहाड़ या मैदान में आसानी से ले जाया जा सकता है।

 कम समय में लॉन्च: रुकते ही मिसाइल दाग सकता है.

कम विजिबिलिटी में काम: धुंध या रात में भी सुरक्षित. पहले मिसाइलें फिक्स्ड साइट्स से दागी जाती थीं, लेकिन यह लॉन्चर दुश्मन को चकमा दे सकता है. रेल पर चलते हुए लॉन्च करने की क्षमता से भारत की मिसाइल ताकत कई गुना बढ़ गई।

परीक्षण की सफलता: भारत का गौरव

डीआरडीओ, एसएफसी और भारतीय सेनाओं ने मिलकर यह परीक्षण किया। इस सफलता के बाद  देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी।  उन्होंने कहा कि अग्नि-प्राइम के सफल टेस्ट से भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया, जिनके पास रेल नेटवर्क पर चलते हुए कैनिस्टर लॉन्च सिस्टम है। यह परीक्षण भारत की ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजना का हिस्सा है।  अग्नि सीरीज की यह छठी मिसाइल है, जो पहले से ही सेना में तैनात हैं

क्यों महत्वपूर्ण है यह परीक्षण?

रणनीतिक ताकत: दुशमन को जवाब देने की क्षमता

 सुरक्षा बढ़ेगी: सीमाओं पर तेज रिएक्शन, घुसपैठ रोकेगी।

 वैश्विक स्तर: अमेरिका, रूस जैसे देशों के साथ भारत की बराबरी।

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

सांसद राहुल गांधी का महायुति सरकार से किया आग्रह, कहा- माराठवाड़ा क्षेत्र में राहत कार्यो में लाए तेजी

सांसद राहुल गांधी का महायुति सरकार से किया आग्रह, कहा- माराठवाड़ा क्षेत्र...

Science Translational Medicine Reports : कोविड बूस्टर डोज के बाद 50 फीसदी लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता तेजी से घटी, टीकों पर फिर से उठे सवाल

Science Translational Medicine Reports : कोविड बूस्टर डोज के बाद 50 फीसदी...

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का राहुल गांधी पर कटाक्ष, कहा- जो कोई भी नेपाल से प्यार करता है वो वहां रह सकता है

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का राहुल गांधी पर कटाक्ष, कहा- जो...

राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला, कहा गरीबों का घर तोड़ अडानी को मुफ्त में दी जा रही है हजारों एकड़ जमीन- सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो

राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला, कहा गरीबों का घर तोड़...

GST Ground Report : जीएसटी की छूट जमीन पर फेल, दुकानदारों के अपने तर्क, बाजार के खेल में पिस रहे ग्राहक

GST Ground Report : जीएसटी की छूट जमीन पर फेल, दुकानदारों के...

सिडनी के भारतीय फिल्म महोत्सव में होगा रमेश सिप्पी शोले का प्रमियिर, 50 साल पहले हुई थी रिलीज

सिडनी के भारतीय फिल्म महोत्सव में होगा रमेश सिप्पी शोले का प्रमियिर,...