  भारत ने रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से अग्नि-प्राइम मिसाइल का किया सफल परीक्षण, रक्षामंत्री ने DRDO को दी बधाई

भारत ने रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से अग्नि-प्राइम मिसाइल का किया सफल परीक्षण, रक्षामंत्री ने DRDO को दी बधाई

New Delhi. भारत ने गुरुवार को रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से मध्यम दूरी की अग्नि-प्राइम मिसाइल के सफल प्रक्षेपण किया है। जिसे 2,000 किलोमीटर तक की दूरी तक मार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी जानकारी देते हुए संबंधित एजेंसियों को बधाई दी है।

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ‘भारत ने रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर प्रणाली से मध्यम दूरी की अग्नि-प्राइम मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया है। यह अगली पीढ़ी की मिसाइल 2000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता के लिए डिज़ाइन की गई है और कई उन्नत सुविधाओं से लैस है।’

रक्षामंत्री ने लिखा, ”विशेष रूप से डिजाइन किए गए रेल आधारित मोबाइल लांचर से किया गया अपनी तरह का पहला प्रक्षेपण, बिना किसी पूर्व शर्त के रेल नेटवर्क पर चलने की क्षमता रखता है, जो उपयोगकर्ता को कम दृश्यता के साथ कम प्रतिक्रिया समय के भीतर देश भर में गतिशीलता और प्रक्षेपण की अनुमति देता है।’

उन्होंने आगे लिखा, ‘मध्यम दूरी की अग्नि-प्राइम मिसाइल के सफल परीक्षण पर डीआरडीओ इंडिया, सामरिक बल कमान (एसएफसी) और सशस्त्र बलों को बधाई। इस सफल उड़ान परीक्षण ने भारत को उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल कर दिया है जिनके पास चलते-फिरते रेल नेटवर्क से कैनिस्टराइज्ड प्रक्षेपण प्रणाली विकसित करने की क्षमता है।’

 

