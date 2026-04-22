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तीन दिवसीय यात्रा पर जर्मनी गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भारतीय दूतावास में प्रवासियों से की बातचीत

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जर्मनी की अपनी तीन दिवसीय यात्रा के दौरान बुधवार को बर्लिन में भारतीय दूतावास में आयोजित भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान रक्षा मंत्री ने भारतीय प्रवासियों से बातचीत की। राजनाथ सिंह भारत की तेज़ी से हो रही आर्थिक वृद्धि और तकनीकी प्रगति पर भी ज़ोर दिया, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप, अंतरिक्ष और डिजिटल इनोवेशन जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

By Satish Singh 
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नई दिल्ली। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जर्मनी की अपनी तीन दिवसीय यात्रा के दौरान बुधवार को बर्लिन में भारतीय दूतावास में आयोजित भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान रक्षा मंत्री ने भारतीय प्रवासियों से बातचीत की। राजनाथ सिंह भारत की तेज़ी से हो रही आर्थिक वृद्धि और तकनीकी प्रगति पर भी ज़ोर दिया, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप, अंतरिक्ष और डिजिटल इनोवेशन जैसे क्षेत्र शामिल हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि बर्लिन में भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करके बहुत खुशी हुई। भारतीय प्रवासी भारत और जर्मनी के बीच एक जीवित सेतु हैं और हाल के वर्षों में यह एक मज़बूत शक्ति के रूप में उभरा है।

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इससे पहले मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत केवल एक खरीद कार्यक्रम नहीं है। यह सह-निर्माण, सह-विकास और सह-नवाचार का एक निमंत्रण है। उन्होंने भारत और जर्मनी के रक्षा औद्योगिक इकोसिस्टम के बीच बेहतर सहयोग के लिए ज़ोरदार अपील की। ​​इस यूरोपीय देश की अपनी तीन दिवसीय यात्रा के पहले दिन रक्षा और सुरक्षा पर जर्मन संसदीय स्थायी समिति को संबोधित किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि आज दुनिया नए सुरक्षा खतरों का सामना कर रही है। तकनीकी बदलावों ने स्थिति को बेहद जटिल और आपस में गहराई से जुड़ा हुआ बना दिया है। उन्होंने कहा कि बदलते माहौल के हिसाब से ढलने की इच्छा के साथ एक नया नज़रिया अपनाना आज की ज़रूरत है। रक्षा मंत्री ने ज़ोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत रक्षा क्षेत्र में एक अभूतपूर्व बदलाव देख रहा है। जर्मन उद्योग के साथ बढ़ती साझेदारियों से दोनों पक्षों को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। हम जर्मनी के बड़े औद्योगिक उद्यमों की स्थापित ताक़त को पहचानते हैं और साथ ही उन्नत और उभरती टेक्नोलॉजी में मशहूर जर्मन Mittelstand के जोश और गतिशीलता की भी तारीफ़ करते हैं। भारत में भी हमारे स्टार्ट-अप और उद्यमी निजी कंपनियां हमारे बड़े और स्थापित रक्षा उद्यमों की क्षमताओं को तेज़ी से बढ़ा रही हैं और उनमें इज़ाफ़ा कर रही हैं।

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