वोडाफोन आइडिया और Meta के बीच बड़ी डील : WhatsApp, Facebook और Instagram पर SMV सुविधाएं शुरू

Tech News : वोडाफोन आइडिया (Vi) ने अपने यूज़र्स के लिए साइन-अप, लॉग-इन, ऑथेंटिकेशन और अकाउंट रिकवरी की प्रक्रिया को तेज़, सुरक्षित और आसान बनाने के लिए Meta के साथ साझेदारी की है। जिससे Meta के प्लेटफ़ॉर्म्स – WhatsApp, Facebook और Instagram – पर ‘साइलेंट मोबाइल वेरिफिकेशन’ (SMV) की सुविधाएं मिलेंगी।

दरअसल, ‘साइलेंट मोबाइल वेरिफिकेशन’ (SMV) एक सुरक्षित, नेटवर्क-आधारित ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी है जो बैकग्राउंड में यूज़र के मोबाइल नंबर को वेरिफ़ाई करती है। इसके लिए न तो वेरिफ़िकेशन क्रेडेंशियल मैन्युअल रूप से डालने की ज़रूरत होती है, न ही ऐप्स के बीच स्विच करने या वेरिफ़िकेशन मैसेज का इंतज़ार करने की। जब कोई Vi यूज़र Vi मोबाइल नेटवर्क पर WhatsApp, Facebook और Instagram का इस्तेमाल करता है, तो वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट को टेलीकॉम नेटवर्क के ज़रिए ही वैलिडेट किया जाता है, जिससे तेज़ और बिना किसी रुकावट वाला अनुभव मिलता है।

कंपनी के अनुसार, Vi यूज़र्स को नए यूज़र रजिस्ट्रेशन, मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन, लॉग-इन और री-लॉग-इन, अकाउंट रिकवरी और सिक्योरिटी चेक के दौरान ऑथेंटिकेशन जैसे मामलों में SMV-सपोर्टेड प्रोसेस का अनुभव हो सकता है। इसका मतलब है तेज़ी से ऑनबोर्डिंग, कम मैनुअल स्टेप्स और फ़िशिंग व डिजिटल आइडेंटिटी से जुड़े जोखिमों से बेहतर सुरक्षा।

इस लॉन्च पर टिप्पणी करते हुए, वोडाफ़ोन आइडिया लिमिटेड के CEO, अभिजीत किशोर ने कहा: “सुरक्षित डिजिटल अनुभव देने में टेलीकॉम नेटवर्क की भूमिका लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही है। हर दिन लाखों उपभोक्ता Vi के सुरक्षित टेलीकॉम नेटवर्क पर भरोसा करते हैं, इसलिए हम इन अनुभवों को बड़े पैमाने पर तैयार कर सकते हैं। Meta के साथ अपनी साझेदारी के ज़रिए, हम ऐसी SMV क्षमताओं को सक्षम बना रहे हैं जो साइबर सुरक्षा को बढ़ाती हैं और धोखाधड़ी के जोखिमों को कम करती हैं, साथ ही देश के कुछ सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर उपयोगकर्ताओं के लिए निर्बाध प्रमाणीकरण अनुभव भी प्रदान करती हैं।”

भारत में मेटा के मैनेजिंग डायरेक्टर और कंट्री हेड, अरुण श्रीनिवास ने कहा, “नेटवर्क-बेस्ड ऑथेंटिकेशन लाना, हमारे सभी प्लेटफ़ॉर्म पर यूज़र्स के लिए वेरिफिकेशन को आसान, सहज और ज़्यादा सुरक्षित बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। हमें खुशी है कि हम Vi के साथ मिलकर WhatsApp, Facebook और Instagram इस्तेमाल करने वाले उनके सब्सक्राइबर्स के लिए यह सुविधा ला रहे हैं।”

समय के साथ, Vi की योजना है कि वह ऐसी सुविधाओं का विस्तार अन्य ऐप्स, इकोसिस्टम पार्टनर्स और एडवांस्ड ट्रस्ट-बेस्ड यूज़-केस तक करे। इनमें बेहतर ऑथेंटिकेशन, धोखाधड़ी से बचाव और इंटेलिजेंट रिस्क-बेस्ड वेरिफिकेशन समाधान शामिल हैं।