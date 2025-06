Air India Advisory: इजरायल-ईरान तनाव के बीच एयर इंडिया की 12 फाइट्स डायवर्ट और 4 रिटर्न, देखें- पूरी लिस्ट

Air India Advisory: इजरायल ने 200 फाइटर जेट से ईरान पर बड़ा हमला किया है, जिसकी वजह से ईरान का हवाई क्षेत्र बंद कर दिया गया है। इस बीच एयर इंडिया ने अपने पैसेंजर्स के लिए ट्रेवल एडवाइजरी जारी की है। जिसमें एयरलाइन की ओर से कहा गया है कि इजरायल द्वारा ईरान पर हमला करने और उसके बाद ईरानी हवाई क्षेत्र को बंद करने के बाद शुक्रवार को एयर इंडिया की सोलह लंबी और बहुत लंबी दूरी की उड़ानों को डायवर्ट किया गया।

एयर इंडिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ‘ईरान में उत्पन्न स्थिति, उसके हवाई क्षेत्र के बंद होने तथा हमारे यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, एयर इंडिया की निम्नलिखित उड़ानों का मार्ग परिवर्तित किया जा रहा है या उन्हें उनके मूल स्थान पर वापस भेजा जा रहा है।’ एयरलाइन ने आगे लिखा, ‘हम इस अप्रत्याशित व्यवधान के कारण हमारे यात्रियों को हुई असुविधा के लिए खेद व्यक्त करते हैं और इसे कम करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, जिसमें यात्रियों के लिए आवास उपलब्ध कराना भी शामिल है। रद्दीकरण या मानार्थ पुनर्निर्धारण पर रिफंड भी उन मेहमानों को दिया जा रहा है जो इसे चुनते हैं। यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। हम अपने सभी यात्रियों को सलाह देते हैं कि वे अपनी उड़ान स्टेटस चेक करें।’

#TravelAdvisory

Due to the emerging situation in Iran, the subsequent closure of its airspace and in view of the safety of our passengers, the following Air India flights are either being diverted or returning to their origin:

AI130 – London Heathrow-Mumbai – Diverted to Vienna…

— Air India (@airindia) June 13, 2025