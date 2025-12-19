दिल्ली में नहीं कम हो रहा वायु प्रदूषण का कहर , बहुत खराब श्रेणी में बरकरार AQI; कई इलाकों में 400 पार

  1. हिन्दी समाचार
राजधानी दिल्ली में गिरते तापमान के कारण लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है । ऐसे में मौसमी दशा अनुकूल रहने के चलते प्रदूषण आज भी बेहद खराब श्रेणी में बरकरार है। सुबह की शुरुआत धुंध और कोहरे से हुई। वहीं, आसमान में स्मॉग की हल्की चादर भी दिखाई दी। इसके चलते कई इलाकों में दृश्यता भी बेहद कम रही। साथ ही, लोगों को आंख में जलन व सांस के मरीजों को परेशानी हुई। एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर दिल्ली के अनुसार, शुक्रवार सुबह राजधानी का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 387 दर्ज किया गया है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के सुबह सात बजे को आंकड़ों के अनुसार, राजधानी दिल्ली के अलीपुर में एक्यूआई 306, आनंद विहार में एक्यूआई 442, अशोक विहार में 392, आया नगर में 397, बवाना में 384, बुराड़ी में 313, चांदनी चौक इलाके में 390 एक्यूआई दर्ज किया गया है।वहीं, डीटीयू में 378, द्वारका सेक्टर 8 इलाके में 429, आईजीआई एयरपोर्ट टी3 इलाके में 371, आईटीओ में 409, जहांगीरपुरी में 401, लोधी रोड 354, मुंडका 409, नजफगढ़ में 346, पंजाबी बाग में 418, रोहिणी 401, विवेक विहार 442, सोनिया विहार 360, आरकेपुरम 447, वजीरपुर में 406 दर्ज किया गया है।

गाजियाबाद में इतना एक्यूआई

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, गाजियाबाद के लोनी में एक्यूआई 282 दर्ज किया गया है। संजय नगर में 337 और इंदिरापुरम में एक्यूआई 332 दर्ज किया।

नोएडा का एक्यूआई भी 400 से ज्यादा

नोएडा में भी कई इलाकों में 400 से ज्यादा एक्यूआई पहुंच गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, सेक्टर 125 में 428, सेक्टर 62 इलाके में 369, सेक्टर 1 में 469, सेक्टर 116 इलाके में 424 एक्यूआई दर्ज किया गया है।

गुरुग्राम में इतना दर्ज किया गया एक्यूआई

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, गुरुग्राम के एनआईएसई ग्वाल पहाड़ी में 393, सेक्टर 51 इलाके में 326 एक्यूआई दर्ज किया गया है। विकास सदन में 244 एक्यूआई दर्ज किया गया है।

 

