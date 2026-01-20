Video-डोनाल्ड ट्रंप ने क्या दिल्ली प्रदूषण को लेकर पीएम मोदी पर कसा तंज? जानें वायरल वीडियो का सच

नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इस दावे से शेयर किया जा रहा है कि उन्होंने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण (Delhi Pollution) को लेकर पीएम मोदी (PM Modi) पर तंज किया है। हालांकि जांच में पाया गया कि यह वीडियो अगस्त 2025 का है। इस वीडियो में ट्रंप ने अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी (Washington D.C.) को लेकर यह टिप्पणी की थी।

बता दें कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, सोमवार सुबह दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 418 मापा गया। हालांकि, वायु में कणीय पदार्थ (पार्टिकुलेट मैटर) की मात्रा अभी भी राष्ट्रीय मानकों द्वारा तय खतरनाक सीमा से ऊपर बनी हुई है। वहीं, 18 जनवरी को AQI का आंकड़ा 440 था। AQI का स्तर 201 से 300 ‘खराब’ 301 से 400 ‘बहुत खराब’ और 401 से 500 ‘गंभीर’ माना जाता है। पूरा डाटा यहां देखें।

वायरल 28 सेकेंड के वीडियो में राष्ट्रपति ट्रंप अंग्रेजी में बयान देते हुए कहते हैं, जिसका अनुवाद है कि मेरे पिता, जो बहुत अच्छे और बहुत समझदार थे। वे हमेशा मुझसे कहते थे बेटा जब तुम किसी रेस्तरां में जाओ और सामने का दरवाज़ा गंदा दिखे तो अंदर मत जाना क्योंकि अगर सामने का दरवाज़ा गंदा है तो रसोई भी गंदी होगी। राजधानी के साथ भी यही बात है। अगर हमारी राजधानी गंदी है तो पूरा देश गंदा है और तब वे हमारा सम्मान नहीं करते। इसलिए यह वास्तव में बहुत अच्छा सवाल है।

इस वीडियो को दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण (Delhi Pollution) और एक्यूआई से जोड़कर शेयर किया जा रहा है। पोस्ट के कैप्शन में लिखा गया है कि अपने दोस्त मोदी को जलील करने का कोई मौक़ा नहीं चूकता। दुनियां के सबसे बड़े लोकतंत्र की राजधानी दिल्ली दुनियां की सबसे गंदी और प्रदूषित राजधानी है।

डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण (Delhi Pollution) को लेकर मोदी पर तंज किए जाने के दावे से वायरल इस वीडियो की पड़ताल में हमने ट्रंप द्वारा बोले गए शब्दों की मदद से गूगल सर्च किया। इस दौरान हमें फ़ोर्ब्स ब्रेकिंग न्यूज (Forbes Breaking News) के यूट्यूब अकाउंट पर 12 अगस्त 2025 को अपलोड किया गया वीडियो मिला।

करीब 4 मिनट लंबे इस वीडियो में ट्रंप ने एक प्रेस कांफ्रेंस में अमेरिकी राजधानी वाशिंगटन डीसी की सफाई और सुरक्षा को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में यह बयान दिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यालय द व्हाइट हाउस में आयोजित इस प्रेस कांफ्रेंस का पूरा वीडियो उनके यूट्यूब अकाउंट से 11 अगस्त 2025 को लाइव किया गया मिला। करीब 2 घंटे लंबे इस वीडियो में 1 घंटा 34 मिनट से वायरल क्लिप वाला हिस्सा मिला।

जांच में मिले साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर मोदी पर तंज किए जाने का दावा भ्रामक है। असल में ट्रंप ने यह टिप्पणी अपने देश की राजधानी के लिए की थी।