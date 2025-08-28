एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जूनियर एक्जीक्यूटिव के पदों पर निकाली बंपर भर्ती, आवेदन आज से शुरू

नई दिल्ली। देश में इन दिनों सरकारी नौकरी की बौछार हो रही है अब एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जूनियर एक्जीक्यूटिव में 976 पदों पर आवेदन मांगे हैं। इस नौकरी के लिये आवेदक का GATE स्कोर के आधार से चयन किया जायेगा । इस जॉब में चयनित आवेदक को 1.40 लाख तक का वेतन दिया जायेगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जूनियर एक्जीक्यूटिव ने आज 28 अगस्त से भर्ती के लिये आवेदन लेना शुरू कर दिया है। इच्छुक आवेदक इसकी आधिकारिक वेबसाइट www.aai.aero पर जाकर ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। इस भर्ती के आवेदन की लास्ट डेट 27 सितंबर रखी गई।

एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जूनियर एक्जीक्यूटिव के पदों पर भर्ती के लिये आवेदक के पास आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या आईटी में बीए की डिग्री और GATE स्कोर का होना जरुरी है।

इन पदों के लिये आवेदक की उम्र 27 सितंबर, 2025 तक 27 साल रहनी चाहिए। इसके अलावा आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को उम्र सीमा में छूट दी गई । एससी/एसटी को 5 वर्ष, ओबीसी को 3 वर्ष और दिव्यांग आवेदक को 10 वर्ष की छूट दी जायेगी। अधिक जानकारी के लिये आवेदक इसकी आधिकारिक वेबसाइट में जाकर www.aai.aero जरुरी जानकारी भर कर व मांगे गये आवेदन ​​शुल्क को भर कर 27 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर दें।