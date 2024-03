Akira Toriyama Death: ‘ड्रैगन बॉल जेड’ के निर्माता अकीरा तोरियामा के निधन पर अजय देवगन ने श्रद्धांजलि

Akira Toriyama Death: लोकप्रिय जापानी एनिमेटेड श्रृंखला ‘ड्रैगन बॉल जेड’ के निर्माता अकीरा तोरियामा का 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके निधन से उनके प्रशंसकों को झटका लगा है। अजय देवगन का बेटा युग भी अकीरा का बहुत बड़ा प्रशंसक है और जाने-माने अभिनेता के अनुसार उसका दिल टूट गया है।

अजय ने एक्स को लिखा और लिखा, “युग को टूटा हुआ देखकर मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे अगर हमने सभी ड्रैगन बॉल्स को अपने पास रख लिया होता, तो अकीरा तोरियामा को वापस लाना हमारी हार्दिक इच्छा होती। वह प्रेरणा के एक सुपर सैयान बने हुए हैं जिनकी विरासत पीढ़ियों को प्रभावित करती है। रेस्ट इन पावर, अकीरा” तोरियामा।”

तोरियामा की मृत्यु तीव्र सबड्यूरल हेमेटोमा के कारण हुई। एक्स से बात करते हुए, ‘ड्रैगन बॉल जेड’ के निर्माताओं ने अपने हैंडल पर इस खबर की पुष्टि की। पोस्ट में कहा गया, “हमें आपको यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि मंगा निर्माता अकीरा तोरियामा का 1 मार्च को तीव्र सबड्यूरल हेमेटोमा के कारण निधन हो गया। वह 68 वर्ष के थे।”

Watching Yug heartbroken makes me feel like if we held all the Dragon Balls, bringing back Akira Toriyama would be our heartfelt wish.

He remains a Super Saiyan of inspiration whose legacy influence generations.

Rest in POWER, Akira Toriyama. 👑 pic.twitter.com/oO84IoJvtJ

— Ajay Devgn (@ajaydevgn) March 9, 2024