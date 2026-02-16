  1. हिन्दी समाचार
  3. अखिलेश यादव, बोले- ये ‘जल मिशन’ नहीं, ‘कमीशन-मिशन’ है, यहां नहीं चलेगा बुलडोज़र क्योंकि भ्रष्टाचार की पाइप लाइन महोबा से लखनऊ तक…

यूपी के महोबा जिले में जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission)  के तहत बनी पानी की टंकी टेस्टिंग के एक दिन बाद ही फट गई। इस पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव (National President Akhilesh Yadav) ने बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि “भ्रष्टाचार का बोझ पानी की टंकी तक नहीं उठा पाई।

By संतोष सिंह 
Updated Date

महोबा। यूपी के महोबा जिले में जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission)  के तहत बनी पानी की टंकी टेस्टिंग के एक दिन बाद ही फट गई। इस पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव (National President Akhilesh Yadav) ने बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि “भ्रष्टाचार का बोझ पानी की टंकी तक नहीं उठा पाई। अब सवाल यह उठता है कि करोड़ों की योजनाओं में आखिर जिम्मेदार कौन है? क्या जांच होगी? और क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी? फिलहाल इस घटना के बाद विभागीय कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं।

अखिलेश यादव ( Akhilesh Yadav) ने एक्स पर लिखा कि गिरती टंकी समाचार : फ़रवरी 2026। महोबा में भाजपा के भ्रष्टाचार के बोझ को न उठा पायी पानी की टंकी। यादव ने कहा कि यहां बुलडोज़र नहीं चलेगा क्योंकि भ्रष्टाचार की पाइप लाइन महोबा से लखनऊ तक, जलापूर्ति की जगह धनापूर्ति कर रही है। ये ‘जल मिशन’ नहीं, ‘कमीशन-मिशन’ है। भाजपा जाए तो पानी मिल पाए।

विकासखंड जैतपुर की ग्राम पंचायत नगाराडांग की प्रधान गायत्री ने बताया कि जल जीवन मिशन की करीब 26151 लाख की धवर्रा सिजवाहा ग्राम समूह पेयजल योजना के तहत हर घर जल पहुंचाने के लिए गांव में 2025 में पानी की टंकी का निर्माण पूरा हुआ। कार्यदायी संस्था एससीएलएसएमसीजेवी ने करीब 65 लाख की लागत से टंकी बनाई। इसके बनने के बाद 13 फरवरी को इसमें पानी भरा गया।

14 फरवरी की शाम पानी की टंकी कुछ जगहों से फट गई (दरारें आईं)। जिससे हजारों लीटर पानी बहकर बर्बाद हो रहा है। प्रधान का कहना है कि शासन के धन का दुरुपयोग कर टंकी निर्माण में मनमानी की गई। उन्होंने इसकी जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। वहीं ग्रामीणों में भी इसे लेकर रोष देखा जा रहा है।

एडीएम नमामि गंगे मोइनुल इस्लाम ,बोले- जल्द ही समस्या का समाधान हो जाएगा

एडीएम नमामि गंगे मोइनुल इस्लाम का कहना है मौके पर टीम भेजी गई है। जो भी खामी आई है उसे दुरुस्त कराया जा रहा है। जल्द ही समस्या का समाधान हो जाएगा।

धरातल पर बेहतर काम हो और हर घर नल योजना के तहत सभी घरों में पानी पहुंचे यही मैं चाहता हूं : विधायक बृजभूषण राजपूत 

चरखारी विधानसभा से भाजपा, विधायक बृजभूषण राजपूत ने बताया कि जल जीवन मिशन की बदहाली को लेकर ही मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। भ्रष्टाचार और लापरवाही के खिलाफ ही मेरा संघर्ष है। धरातल पर बेहतर काम हो और हर घर नल योजना के तहत सभी घरों में पानी पहुंचे यही मैं चाहता हूं। टंकी दरकने वाला वीडियो मैंने भी देखा है। इसमें जो भी दोषी हों उन पर कार्रवाई होनी जानी चाहिए।

Hindi News

