‘One Nation, One Election’ पर बोले अखिलेश यादव, पहले यूपी विधानसभा व लोकसभा का चुनाव एक साथ कराके देख लें…

'One Nation, One Election' News: केंद्र की मोदी सरकार 'एक देश एक चुनाव' (One Nation, One Election) पर ज़ोर देती आयी है, अब इसको लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द की अध्यक्षता में एक कमेठी (Committee) गठित की गयी है। जिसके बाद तमाम दलों के नेताओं की ओर से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। जिसमें कई नेताओं ने इसका समर्थन किया है, जबकि कई दल विरोध में हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।