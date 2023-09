Akshay Kumar Birthday : खिलाड़ी कुमार ने फैंस को दिया खास गिफ्ट, जारी किया ‘वेलकम टू द जंगल’ का टीजर

मुंबई। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार (Akshay Kumar) शनिवार को अपना 56वां जन्मदिन ( 56th Birthday) मना रहे हैं। इस मौके पर हर तरफ से उनको बधाइयां मिल रही हैं। तो वहीं अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने भी इस खास मौके पर फैंस को निराश नहीं किया, बल्कि एक सरप्राइज भी दिया है। अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने अपनी अपकमिंग फिल्म वेलकम 3 (Welcome 3) की घोषणा कर दी। इसका टाइटल वेलकम टू द जंगल (Welcome to the Jungle) रखा गया है। फिल्म का निर्देशन अहमद खान कर रहे हैं। फिल्म की खास बात ये है कि ये मल्टीस्टारर मूवी है और हर चेहरा ही चर्चित नजर आ रहा है।

अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने फिल्म से जुड़ा एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो के जरिए फनी अंदाज से उन्होंने वेलकम 3 की घोषणा कर दी है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बता दिया है कि फिल्म की स्टार कास्ट में कौन शामिल होगा और ये फिल्म रिलीज किस दिन होगी? वीडियो शेयर करने के साथ अक्षय ने लिखा- खुद को और आप सभी को एक बर्थडे गिफ्ट दिया है । आज अगर आपको पसंद आया और आप मुझे शुक्रिया कहेंगे तो मैं आपको वेलकम 3 (Welcome 3) बोलूंगा। वेलकम टू द जंगल (Welcome to the Jungle)।

इसमें बॉलीवुड स्टार्स का जमावड़ा नजर आ रहा है। एक जंगल में सभी स्टार्स लाइन से खड़े हैं और सभी फौजियों की वर्दी में नजर आ रहे हैं। इसमें अक्षय कुमार के अलावा दिशा पाटनी, रवीना टंडन, सुनील शेट्टी, अरशद वारसी, संजय दत्त राजपाल यादव, परेश रावल, श्रेयस तलपड़े, जॉनी लीवर, जाकलीन फर्नांडिस, दलेर महंदी, मीका सिंह और लारा दत्त नजर आ रही हैं। ये सभी बड़े नाम एक साथ इस फिल्म का हिस्सा होंगे। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि वेलकम 3 (Welcome 3) में कितना मचने वाला है।

जानें कब रिलीज होगी फिल्म?

फिल्म की बात करें तो इसकी रिलीज डेट 20 दिसंबर, 2024 रखी गई है। यानी अगले साल क्रिसमस के मौके पर अक्षय कुमार की ये फिल्म रिलीज की जाएगी। इसके अलावा अक्षय अपनी एक और फिल्म को लेकर चर्चा में हैं। ये फिल्म है मिशन रानीगंज। फिल्म का टीजर रिलीज कर दिया गया है जिसे फैंस के पॉजिटिव व्यूज मिले हैं। इसके अलावा उनकी फिल्म OMG 2 ने भी बढ़िया कमाई की।